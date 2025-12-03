El rey de la Navidad en Miranda El pingüino navideño ya ha sido colocado en la calle Francisco Cantera para deleite de pequeños y mayores

Los operarios municipales han ido colocando los diferentes adornos y elementos iluminativos por Miranda durante las últimas semanas. Resta menos de un mes para que los mirandeses disfruten de las fiestas navideñas y, para esta nueva edición de la festividad, el ente municipal ha escogido una sorprendente figura para la calle Francisco Cantera.

Se trata de un pingüino rey, ataviado con un gorro navideño, el que ha heredado el espacio otrora ocupado por el trineo y la gran bola navideña repleta de iluminación. El animal ya ha hecho de la peatonal su casa, provocando la atención de pequeños y mayores. A buen seguro servirá de escenario para miles de estampas navideñas.

