El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Han optado por la figura de un pingüino rey. Avelino Gómez

El rey de la Navidad en Miranda

El pingüino navideño ya ha sido colocado en la calle Francisco Cantera para deleite de pequeños y mayores

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:43

Comenta

Los operarios municipales han ido colocando los diferentes adornos y elementos iluminativos por Miranda durante las últimas semanas. Resta menos de un mes para que los mirandeses disfruten de las fiestas navideñas y, para esta nueva edición de la festividad, el ente municipal ha escogido una sorprendente figura para la calle Francisco Cantera.

Se trata de un pingüino rey, ataviado con un gorro navideño, el que ha heredado el espacio otrora ocupado por el trineo y la gran bola navideña repleta de iluminación. El animal ya ha hecho de la peatonal su casa, provocando la atención de pequeños y mayores. A buen seguro servirá de escenario para miles de estampas navideñas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  8. 8 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El Euromillones del martes sonríe a un nuevo millonario en España y deja una alegría en Bizkaia: resultados del 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El rey de la Navidad en Miranda

El rey de la Navidad en Miranda