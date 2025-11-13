Rescatan el cadáver de un hombre de 87 años en las aguas del Ebro en Miranda

La presencia de un nutrido grupo de agentes de policía en el Puente de Hierro desde primera hora de la mañana de este jueves llamó ... rápidamente la atención de los mirandeses. La naturaleza del operativo dejaba claro de que se trataba de un suceso grave aunque las fuerzas de seguridad se encargaban de alejar a los posibles curiosos, para lo que se acordonó una de las aceras con el objetivo de que los agentes pudieran trabajar con tranquilidad en el rescate de una persona que había aparecido en las aguas del Ebro a la altura de la presa.

El hombre fue localizado en el río aunque sin vida. Se trataba de una persona de 87 años, según aseguraron fuentes del caso a EL CORREO se estaban investigando las causas del trágico suceso para esclarecer si se había tratado de un accidente o si el sujeto se había lanzado por voluntad al río.

El operativo dirigido por Policía Nacional se extendió durante varias horas y se colocó una carpa en la ribera para tapar el cuerpo de la víctima y que no pudiera ser visto por el resto de personas que paseaban por el lugar aunque no se pudo hacer nada por reanimarle.

Localización

En otro suceso ocurrido esta semana en la ciudad, Policía Local tuvo que intervenir para localizar a un niño con autismo que se había perdido en la zona del polígono de Ircio. El menor estaba patinando con un familiar y se despistó, lo que obligó a avisar a los agentes para que colaboraran en la búsqueda ya que la tarde avanzaba y empezaba a oscurecer sin tener noticias del chico.

Por suerte, una patrulla pudo localizar al niño, totalmente desorientado y asustado caminando por la carretera pero sin sufrir ningún tipo de daño. El pequeño simplemente se había despistado y no era capaz de regresar al lugar en el que había estado patinando, por lo fue tranquilizado y acompañado por los agentes hasta que pudo reunirse nuevamente con sus familiares para regresar a casa sin más contratiempos. La actuación policial logró que todo quedara en un susto.