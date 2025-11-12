Renfe no fija fechas concretas para el cierre de Remolcado y las protestas «aumentarán» en Miranda

Prometía ser un encuentro tenso y no decepcionó. El comité provincial del sector ferroviario que tuvo lugar ayer en Miranda se planteaba con muchísimas preguntas ... directas encima de la mesa, la mayor parte relacionadas con el futuro del taller de Material Remolcado de Renfe, pero concluyó con resultado de enfado y resignación para unos trabajadores que no lograron obtener respuestas meridianas ni un documento que acreditara la clausura de la nave.

«Ha habido mucha tensión en la reunión. La respuesta oficial del representante de la empresa a la pregunta de si se va a cerrar o no el taller, y cuándo se llevaría a cabo, ha sido únicamente remitirse a lo que dijo el gerente de área en la última reunión, que no tiene más información», lamentaba Rubén Cabezón, representante del área ferroviaria de CC OO y miembro del comité de empresa.

En este sentido, los representantes de la plantilla mirandesa, que acudieron al órgano provincial con el objetivo de extraer respuestas claras y un documento escrito que oficializará el cierre de Remolcado, sólo obtuvieron silencio administrativo como réplica.

«Le hemos recriminado que es labor de Recursos Humanos el informar a los trabajadores y a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) con unos plazos que marca la ley, y han dicho que lo cumplirán», añadía.

Y es que, de acuerdo el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 40, Renfe deberá informar del cierre de la nave, con los consecuentes ceses de actividad y traslados por movilidad, con al menos un mes de plazo a los profesionales. Además, previamente, deberá negociar las condiciones con la RLTdurante al menos 15 días y también tiene que anunciar esta negociación una semana antes.

En principio, la empresa valoraba iniciar el cierre paulatino de Remolcado entre el enero y junio del próximo año, reduciendo progresivamente la carga de trabajo hasta el punto final. Sin embargo, con el compromiso de respetar los tiempos y comunicaciones por parte de la empresa, el proceso podría dilatarse bastante más en el tiempo.

Por el momento, pese a que el horizonte sigue pintando poco halagüeño para la plantilla mirandesa, sigue habiendo mucha incertidumbre alrededor para bien y para mal. Sobre el papel, sólo se puede confirmar que Renfe ha anunciado, verbalmente y de manera informal, su intención de cesar la actividad en el pabellón.

A partir de ahí, como subraya Cabezón, «Renfe no ha fijado fechas concretas ni ha iniciado negociaciones para el cierre de Remolcado, los trabajadores continuaremos con las protestas e iremos en aumento».

A falta de que se oficialice el nuevo rumbo de la compañía ferroviaria en Miranda, cerrando Remolcado y apostando por invertir en Motor; en el comité de empresa se mantienen con la guardia alta preparando los próximos movimientos en defensa de sus trabajos.

«Digamos que, como oficialmente no hay cierre, oficialmente las protestas se van a limitar a las concentraciones diarias que hagamos en el tiempo de descanso. Esto será así hasta que la asamblea haga otra cosa, es el órgano de decisión de aquí en adelante».

Logirail

En otro orden de novedades relativas al ámbito ferroviario, EL CORREO ha podido saber que la situación de la plantilla de Logirail sigue siendo harto convulsa pese al anuncio de Oscar Puente, Ministro de Transporte,confirmando la aprobación del complemento salarial 'ad personam' para todos los trabajadores, ratificada por Hacienda.

FInalmente, los 53 profesionales del Centro de Competencias Digitales de Miranda recibirán sus complementos salariales después de que la empresa anunciará su supresión para 2026; pero «esto es sólo la punta del iceberg» en un centro que, desde hace meses, adolece una situación «crítica» con la falta de nuevas contrataciones indefinidas, la congelación de los salarios, el bloqueo de ascensos, las malas condiciones retributivas y otros tantos déficits. «Tenemos que hilar fino y también habrá noticias», cierran.