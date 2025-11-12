El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 12 de noviembre
Seguirán con las concentraciones diarias a la espera de que la empresa confirme sus intenciones. Avelino Gómez

Renfe no fija fechas concretas para el cierre de Remolcado y las protestas «aumentarán» en Miranda

La plantilla afea a Recursos Humanos la falta de información y prepara nuevos pasos para cuando se oficialice

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

Prometía ser un encuentro tenso y no decepcionó. El comité provincial del sector ferroviario que tuvo lugar ayer en Miranda se planteaba con muchísimas preguntas ... directas encima de la mesa, la mayor parte relacionadas con el futuro del taller de Material Remolcado de Renfe, pero concluyó con resultado de enfado y resignación para unos trabajadores que no lograron obtener respuestas meridianas ni un documento que acreditara la clausura de la nave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  3. 3

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  4. 4

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  7. 7

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  8. 8 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  9. 9 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo
  10. 10

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Renfe no fija fechas concretas para el cierre de Remolcado y las protestas «aumentarán» en Miranda

Renfe no fija fechas concretas para el cierre de Remolcado y las protestas «aumentarán» en Miranda