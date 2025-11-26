Más de mil trescientas personas han secundado hoy la manifestación de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de los Talleres de Renfe en Miranda en ... contra del cierre del taller de Material Remolcado. Miranda ha entendido a la perfección que la clausura de la nave no es más que la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia, enfocada a medio y largo plazo, que amenaza con ir privatizando y deslocalizando cada vez más brazos de Renfe y que ya ha comenzado a poner en jaque a la histórica cultura ferroviaria de la ciudad.

La comitiva ha partido desde la Plaza del Olivo, sede del órgano asambleario de los trabajadores desde el 29 de octubre, fecha en la que la Gerencia de Área de Renfe Ingeniería y Mantenimiento trasladó al Comité Provincial de Burgos la decisión unilateral del cierre del Taller de Remolcado a partir del 1 de enero.

Una pancarta tan sencilla como clara, sin siglas sindicales y con el único lema 'No al cierre de Remolcado', encabezaba la hilera de personas por la calle de la Estación. Al frente, los profesionales de los talleres de Remolcado y Motor, los principales afectados, ataviados con sus uniformes de trabajo. «Para que se vea quiénes somos y dónde trabajamos», aseveraban varios.

Por detrás, familias ferroviarias al completo, antiguos trabajadores de la ciudad, «compañeros llegados de León, Santander, Palencia, Zaragoza y otras muchas bases», sindicatos, la alcaldesa Aitana Hernando, representantes del equipo de Gobierno y de los partidos de la oposición, así como los miembros de la recién creada la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Miranda y muchísimos ciudadanos a nivel particular.

La marcha ha estado marcada por los silbatos, el ruido, los botes de humo y los diferentes cánticos y proclamas para exigir respuestas tanto a Renfe como a Transportes y al resto de administraciones. «Renfe atiende, Miranda no se vende» y «Ni cierre ni traslado al Taller de Remolcado», lanzaban al unísono. Pasada la rotonda de la 'M', se uniría para poner aún más ritmo a la protesta Batuskirla Batucada.

Paso a paso, la manifestación ha ido avanzando pese al gélido clima y enfiló el puente Carlos III, todo ello antes de desembocar en la Plaza de España una hora después de comenzar la protesta. Ya frente al Ayuntamiento, Carolina e Iker han procedido a la lecturda del comunicado de los trabajadores desde el templete.

«La empresa y el Gobierno han decidido ningunearnos; se niegan a darnos documentación que confirme, justifique o si quiera que organice el cierre, saltándose todos los derechos laborales que tenemos», denunciaban.

En esta línea, han querido subrayar que los responsables del cierre «pretenden escudarse públicamente llamándolo 'Reconfiguración Estratégica'. Nos prometen cargas de trabajo que no tienen siquiera decididas y pretendían que nos quedásemos calladas y callados. Pero les ha salido mal, porque ni la plantilla de los talleres ni el resto de ferroviarios ni la ciudad de Miranda vamos a tolerar que se juegue con nuestro pan y que destruyan toda una tradición, la cultura ferroviaria y el trabajo de toda una vida que han dedicado los más veteranos y veteranas al ferrocarril».

Y es que, como bien ha asimilado el conjunto de la ciudad, «esta pelea no es sólo nuestra por el cierre de nuestro taller, es de todos y todas contra el desmantelamiento del Ferrocarril Público y la destrucción de la actividad de Mercancías en la ciudad».

La lucha sigue

En otro orden de argumentos, han apuntado también que el cierre de la nave, que afectará a 36 trabajadores, «no tiene justificación económica, sino que busca que paguemos nosotros las consecuencias de la mala gestión de Renfe Mercancías, regalando todo lo que hemos conseguido con nuestros impuestos a la multinacional MSC».

Por ello, exigen «que den la cara, que sean serios y hagan su trabajo, realizar las modificaciones necesarias en la gestión del negocio de mercancías que conlleves una mejora». También se han reclamado «hechos y no palabras» a las administraciones y a todos los partidos políticos «que dicen defender nuestra causa».

Por último, han anunciado que «no vamos a aceptar ninguna solución que pase por el cierre del taller, seguiremos luchando porque está en juego nuestro trabajo y el futuro de nuestra ciudad. Y haremos todo lo que tengamos que hacer por defenderlo hasta el final». Ahora toca esperar para ver si la masiva manifestación provoca alguna respuesta por parte de Renfe o Transportes, pero es una evidencia que el sector ferroviario mirandés seguirá defendiendo su pasado, presente y futuro.