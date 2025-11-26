El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La marcha se prolongó durante más de una hora por las calles de la ciudad. Avelino Gómez

«Renfe atiende, Miranda no se vende»

Unas 1.300 personas se plantan en defensa del ferrocarril con una manifestación en contra del cierre del taller de Material Remolcado

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:37

Más de mil trescientas personas han secundado hoy la manifestación de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de los Talleres de Renfe en Miranda en ... contra del cierre del taller de Material Remolcado. Miranda ha entendido a la perfección que la clausura de la nave no es más que la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia, enfocada a medio y largo plazo, que amenaza con ir privatizando y deslocalizando cada vez más brazos de Renfe y que ya ha comenzado a poner en jaque a la histórica cultura ferroviaria de la ciudad.

