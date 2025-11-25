El regreso de debates ya superados a Miranda

Raúl Canales Miranda de Ebro Martes, 25 de noviembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

La lucha por la igualdad ha logrado grandes avances en las últimas décadas, pero desde hace unos años, parece estar en retroceso. «Hay debates que estaban ya más que superados y que vuelven a estar en el foco, como el aborto», lamentaban muchas de las asistentes a la movilización del 25 N.

«Creemos que hay derechos que van a estar siempre, pero mientras que lograrlos costó mucho, se pueden perder rápidamente», afirmaba Elena, una opinión similar a la de Ohiane, que junto a tres amigas, no se dejó amedrentar por la baja temperatura. Ellas lo tenían claro. «Cuesta mucho que la gente salga a reivindicar y luchar, no solo en el feminismo. Solo hace falta ver las últimas manifestaciones por la Sanidad, que también nos afecta a todos de forma muy directa. En Miranda es complicado mover a la gente, más que en otras ciudades en las que aún queda un poco más de concienciación».

Para las más veteranas en la lucha, gran parte de la culpa la tiene el auge de la ultraderecha y su participación en las administraciones porque «si recortan las partidas de Igualdad, destina menos a la educación sexual... al final el negacionismo de la violencia de género va calando y hay menos herramientas para combatirlo», afirma Rocandio, quien lamenta que otra vez sea necesario dar pelea en debates que ya eran cosa del pasado. «Sorprende ver que se cuestione el latido fetal, las ecografías o en temas laborales la brecha salarial. Las cifras de violencia machista siguen siendo alarmantes y no podemos normalizarlas, así que el movimiento feminista tiene que seguir en la calle, a veces con más fuerza y otras con menos, pero no podemos echar por tierra todo por lo que han luchado nuestras antecesoras».

Aunque la manifestación era el acto central de la programación del 25 N, en los próximos días todavía quedan actividades. Hoy la Casa de Igualdad acogerá una charla coloquio sobre la revictimización y el fin de semana se apuntará a un público más infantil con 'Píntale cara a la violencia de género', un taller de grafiti a cargo de Tinte Rosa para el que será necesaria la inscripción previa.

