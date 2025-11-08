La Regadera estrena sencillo y cierra su gira 10º aniversario

La banda mirandesa con más repercusión, La Regadera, ha estrenado recientemente un nuevo single del que será su nuevo trabajo discográfico, grabado en Granada y ... que verá la luz en los próximos meses.

La canción, titulada, 'La llama del camino', es «un nuevo viaje, una nueva historia, un fuego que no se apaga», como definen en el grupo. Se trata de «un himno con una instrumentación impecable y un gran mensaje dirigido tanto a sus fans de siempre como a quienes los escuchen por primera vez». Está disponible en todas las plataformas digitales.

En otro orden de novedades relacionadas con la agrupación, los mirandeses cerraron su gira de 10º aniversario con una actuación «memorable» en el Festival Extremúsika, donde volvieron a sorprender a propios y extraños con la energía de sus temas y su electrizante directo. Ya son varias presentaciones en Cáceres y se sienten como en casa.

Pensando ya en el horizonte, el grupo ultima los detalles de su nuevo disco, que verá la luz próximamente.