Un reconocimiento al compromiso familiar con Miranda

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Miranda ha celebrado hoy el acto 'Reconocimiento al esfuerzo, compromiso y contribución. Empresas con historia, empresas con Miranda', que sirvió para premiar a casi una cuarentena de compañías familiares que, con tres generaciones o más en activo, representan el espíritu de pertenencia, continuidad y arraigo que caracteriza al tejido empresarial de la ciudad.

«Es un día importante para el sector empresarial mirandés porque se reconoce a las familias que llevan tres generaciones o más creando riqueza dentro de la ciudad. Es en honor al presidente, Fernando Escobillas, que lleva tiempo empujándonos para que reconociéramos a las empresas familiares que, en algunos casos, llevan hasta varios siglos trabajando dentro de la ciudad. Eran 37 empresas las que teníamos apuntadas, pero puede que lleguemos a las 40 porque hubo gente que no recibió bien la comunicación», comunicaba Gerardo Martínez, vicepresidente de la entidad cameral antes de que diera comienzo el evento.

Entre el nutrido público, caras de sobra conocidas dentro del motor económico mirandés y de distintos sectores. Saludos, sonrisas y numerosas felicitaciones. «Hay una combinación de empresas y comercios. Esperábamos que nos contactaran unas veinte empresas y finalmente vamos a ser el doble. Este año nos hemos lanzado a hacer el evento porque, en definitiva, ellos son los que hacen fuerte a una ciudad, es bueno que vengan empresas de fuera pero, para ello, tiene que haber otras aquí dándole fuerza y creando tejido».

Durante la velada se ha puesto en valor la aportación de estas compañías en la construcción de la Miranda actual. «La empresa familiar representa más del 80% del PIBy de la generación de empleo. Pasan las crisis, las pandemias, cierran las empresas y continúan las familias. De pequeño, jugaba en Miranda y eran muy fuertes Renfe y Fefasa. Ahora todo ha cambiado y se sigue adelante porque hay empresa y tejido familiar. Hay un compromiso y se adaptan a todo. Miranda es un ejemplo paradigmático cómo contribuyen estas empresas al desarrollo económico y a la cohesión social», argumentaba Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I y ponente en la ceremonia.

A continuación, se ha llevado a cabo una mesa redonda con varios empresarios ofreciendo sus experiencias. La alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, también ha dedicado algunas bellas palabras a los homenajeados antes de que éstos fueran subiendo a recoger su distintivo. El emotivo acto ha concluido con un cóctel que ha servido de espacio de encuentro entre los homenajeados, autoridades y miembros del Club Cámara.

