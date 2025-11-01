La posible eliminación de la isla del Ebro para conseguir que el río tenga más posibilidades de transcurrir encauzado cuando su volumen aumenta y acaba ... desbordándose es un debate que está ahí. Hay quienes lo solicitan, como los que viven en La Arboleda y Los Linares; vecinos que piden también que se limpie el cauce. El Ayuntamiento atendiendo a su solicitud se ha puesto en contacto con la CHE para saber si estas medidas son factibles. Cuando la Confederación tenga una petición formal, se manifestará al respecto.

Quienes ya lo han hecho han sido los integrantes del colectivo Queremos Ríos Vivos que se muestran totalmente contrarios a este tipo de actuaciones. «Nos oponemos rotundamente ante esta posible solución a las inundaciones», entienden no sólo que «no es una medida efectiva para resolver el problema de las inundaciones», sino que además consideran que sería una acción «totalmente contraproducente para la salud y la conservación de forma correcta y medioambientalmente óptima del río».

Conscientes de que hay inundaciones recurrentes insisten en que la solución no es la que ahora algunos plantean. Recuerdan que en los años 80 del pasado siglo «ya se realizó un dragado y la eliminación de la isla situada entre el puente Carlos III y las vías del tren, y no se evitó que hubiera crecidas e inundaciones».

En Queremos Ríos Vivos coinciden con los planteamientos del Centro Ibérico de Restauración Fluvial) y dicen que las crecidas son «fenómenos naturales» y que la solución pasa por reducir sus daños mediante prevención, preparación ciudadana y la recuperación de los espacios de los ríos».