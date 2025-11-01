El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Consideran que las crecidas son fenómenos naturales. Avelino Gómez

Queremos Ríos Vivos se opone a la posible eliminación de la isla del Ebro en Miranda

Desde la plataforma se apunta que no sería una medida efectiva para evitar las inundaciones

María Ángeles Crespo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:40

La posible eliminación de la isla del Ebro para conseguir que el río tenga más posibilidades de transcurrir encauzado cuando su volumen aumenta y acaba ... desbordándose es un debate que está ahí. Hay quienes lo solicitan, como los que viven en La Arboleda y Los Linares; vecinos que piden también que se limpie el cauce. El Ayuntamiento atendiendo a su solicitud se ha puesto en contacto con la CHE para saber si estas medidas son factibles. Cuando la Confederación tenga una petición formal, se manifestará al respecto.

