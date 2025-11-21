El PP reclama un plan de turismo capaz de hacer del sector un eje económico

Una rápida búsqueda en Google sobre los servicios de la ciudad para quienes nos visitan lo primero que evidencia es una situación difícil de defender: ... la Oficina de Turismo cierra los fines de semana. Una realidad incomprensible para el PP sí se quiere hacer de ese sector una fuente más de ingresos para la ciudad. No les sirve el argumento de que es un servicio que ofrece el CIMA.

Para empezar, porque ni siquiera se indica en el buscador más habitual cuando se consulta el horario de la oficina del Antonio Machado; y, después, porque entienden que la ubicación en el parque es estratégica para llamar la atención de gente de paso. Además, tienen claro que «no conllevaría un gran gasto económico abrir la oficina de Miranda», defendió el concejal Javier Martínez; convencido de que «si queremos que la gente venga debemos poner facilidades y hacerlo atractivo. Y, desde luego, cerrar la oficina en fines de semana y festivos no aporta nada bueno».

Pero el problema no es sólo que permanezca cerrada esa instalación cuando más gente puede venir a la ciudad; sino que no existe un plan integral de turismo, que diseñe una estrategia en la que trabajar y unos objetivos que conseguir, dotado de una financiación suficiente que lo haga creíble. En lugar de eso, creen que se va dando tumbos sin un rumbo fijo y sin explicar además qué se quiere hacer. «Hay una apuesta deficiente en esta materia y falta visión a largo plazo», lamentó Belén Vélez; que al tiempo advertía que sí es algo que tienen localidades del entorno, incluso más pequeñas, que nos están ganando en visibilidad y promoción de sus atractivos.

Posicionarse

Y tiene claro que es, en buena medida, por la dejadez municipal. De otro modo cree que no se entiende que Miranda no haya tenido ni un folleto en Intur, la feria internacional de turismo celebrada la pasada semana en Valladolid. Un evento al que, aseguran que sin recibir ninguna explicación, se ha dejado de acudir, «perdiendo una oportunidad para posicionarnos»;pero en el que tampoco se ha estado presente porque nadie se ha preocupado por pertenecer al Patronato de Turismo de Burgos, que sí ha promocionado durante esa cita a otros muchos municipios de la provincia.

Evidentemente, son conscientes de que no vale sólo con la promoción. Hay que trabajar en ofrecer atractivos a quienes visiten Miranda y ahí el Consistorio está parado. Recuerdan que no se sabe nada de la Casa de Don Lope o de las tenerías, no existe un plan director sobre el yacimiento de Arce Mirapérez, no se apuesta por las tradiciones, no hay nada sobre el ferrocarril, salvo un museo de iniciativa privada en Ircio... «Estamos anclados en el inmovilismo y el conformismo», lamentó Vélez.

Males que también achacan a que a punto de acabar el año no haya habido ningún avance con la creación a futuro de un recinto ferial, ni siquiera se ha sido capaz de contratar la redacción de un estudio sobre dónde podría estar y cómo sería, para lo que se cuenta con una partida de 3.000 euros en el presupuesto. Importe que, en su opinión, ya evidenciaba desde el principio que no había intención de hacer nada.