El PP pide renovar el mobiliario urbano y más baños públicos en Miranda

El Partido Popular pide renovar el mobiliario urbano y dotar de más equipamientos algunas zonas de la ciudad que consideran que están falta de más ... bancos y papeleras. «Hay muchas personas mayores que salen a caminar por el camino hacia el polideportivo y apenas tienen un lugar en el que sentarse a descansar», asegura Montoya, que ve una carencia similar en casi todos los barrios.

Para el portavoz de los populares, salvo puntos muy concretos del centro, en la mayoría de calles no hay los bancos suficientes ni están en un buen estado. A eso suma que también son necesarias más papeleras. «Parecen cosas menores pero están muy relacionadas con la imagen de suciedad que ofrece la ciudad. Si las aceras no están muy limpias y además hay grafitis, bancos deteriorados y papeleras medio rotas, la ciudad da un aspecto mucho más triste», remarca.

Además, desde las filas populares llaman la atención sobre los baños públicos. «La mitad están cerrados y los otros impresentables», asegura Montoya, que valora positivamente la inversión realizada en Anduva para colocar un baño para dar cobertura al mercadillo. A pesar de que costó más de 40.000 euros, el portavoz del principal partido de la oposición cree que fue un acierto municipal. Ahora reclama que se mejore su limpieza y mantenimiento, pero sobre todo que se siga el ejemplo n otras zonas. Y es que los baños que hay en el Antonio Cabezón o el parque Antonio Machado pasan temporadas cerrados por ser objetivo fácil para actos vandálicos, por su mal estado y porque tienen un sistema de cierre que ha provocado que más de un usuario se quede atrapado en el interior. Los urinarios que están debajo de los quioscos de Plaza España y parque Antonio Machado hace años que ni siquiera está operativos.

Además, Montoya asegura que muchas de las familias que van habitualmente a las instalaciones deportivas del CD Casco Viejo piden un baño con accesibilidad para las personas con movilidad reducida. «Es un espacio al que van cientos de personas cada fin de semana y que es el escaparate que mostramos de la ciudad a los equipos que vienen a jugar desde otras localidades», apunta.