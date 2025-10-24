El PP pide un anillo verde y una apuesta fuerte en Deportes para Miranda

«Aitana Hernando ha gestionado medio millón de euros en esta década, ¿en qué ha cambiado la ciudad?». La pregunta la deja en el aire ... el PP que considera que la gestión de la alcaldesa no solo no ha mejorado Miranda, sino que «nunca ha estado tan sucia».

El principal partido de la oposición cree que existe «un bloqueo económico y de ideas» y que ha impedido sacar más rendimiento a ese «dineral» y califica insuficiente el capítulo de inversiones.

En su opinión el primer paso es hacer un estudio de costes de cada servicio aunque tiene clara la Concejalía que necesita más refuerzo: Deportes. Entre las propuestas populares a medio plazo está un nuevo campo de hierba artificial, cubrir el frontón del Crucero, revitalizar los juegos escolares o convertir, con una estructura retráctil, la actual piscina olímpica en climatizada para poder utilizarla en verano e invierno sin necesidad de hacer una nueva. «Si en la que ya tenemos no somos capaces de abrirla todas las horas del día por no saber gestionar la falta de socorristas, como para tener dos», asegura Sergio Montoya.

En la lista de 47 propuestas para los presupuestos que ha presentado el PP hay algunas que se repiten como el recinto ferial, la Plaza Porticada, la recuperación del Casco Viejo o impulsar la Plaza Abastos «porque vemos que pasan los años y no se hace nada así que hay que seguir pidiéndolas». Otras como las riberas del río se engloban ahora en proyectos más ambiciosos como la creación de un anillo verde que ponga en valor la riqueza natural de la ciudad.

Los populares lamentan que el Ayuntamiento no sea capaz de conseguir fuentes de financiación externas y que en lugar de tener una visión global de la ciudad a largo plazo se pongan parches «como pollo sin cabeza».

De su batería de propuestas, «somos conscientes de que no se pueden hacer todas» pero apelan a una regla matemática para votar a favor de los presupuestos. «Queremos influir en uno de cada tres euros, porque es el porcentaje lógico en base al número de concejales», afirma Montoya.