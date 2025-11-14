El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Problemas en el Txorierri y en la A-8 en Basauri por varios accidentes
Los responsables del PP nacional recorrían las instalaciones ferroviarias de la ciudad. E. C.

El PP acusa a Hernando de «no pintar nada» en Madrid con el cierre de Renfe

Los populares llevarán a la comisión nacional del lunes una pregunta sobre la situación del los talleres de Miranda

Raúl Canales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

El cierre del taller de Renfe se ha colado de lleno en la agenda política y reavivado el debate entre el equipo de Gobierno y ... la oposición. El PP, que recientemente acusaba a la alcaldesa de «complicidad» con la decisión eleva ahora el tono de su crítica al asegurar que esta decisión evidencia que Aitana Hernando «no pinta nada» en Madrid. Para los populares, «no basta con llorar» y creen que la regidora debería defender con más ahínco los intereses de la ciudad ante el Ministro. «No vale una reunión con el comité ni una llamada por teléfono a Óscar Puente», remarca Sergio Montoya, que califica de «descalabro» la pérdida de peso ferroviario sufrida por la ciudad en las últimas décadas.

