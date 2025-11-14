El PP acusa a Hernando de «no pintar nada» en Madrid con el cierre de Renfe

El cierre del taller de Renfe se ha colado de lleno en la agenda política y reavivado el debate entre el equipo de Gobierno y ... la oposición. El PP, que recientemente acusaba a la alcaldesa de «complicidad» con la decisión eleva ahora el tono de su crítica al asegurar que esta decisión evidencia que Aitana Hernando «no pinta nada» en Madrid. Para los populares, «no basta con llorar» y creen que la regidora debería defender con más ahínco los intereses de la ciudad ante el Ministro. «No vale una reunión con el comité ni una llamada por teléfono a Óscar Puente», remarca Sergio Montoya, que califica de «descalabro» la pérdida de peso ferroviario sufrida por la ciudad en las últimas décadas.

El PP formulará una pregunta en la comisión de Transporte que tendrá lugar el lunes en Madrid, en la que exigirá más explicaciones a lo que entienden que es una estrategia planificada para «dejar morir Renfe Mercancías», afirma Héctor Palencia, portavoz de su grupo en el Congreso en dicha cartera, para el que Miranda solo es «la punta del iceberg» de la situación que atraviesa Renfe por «la s políticas nefastas de Puente».

Para Palencia, es incomprensible que el PSOE no quiera abordar este tema en la comisión nacional y apunta directamente a Aitana Hernando a la que acusa de tener poca influencia en su partido. Aunque los populares tienen en mente presentar una Propuesta No de Ley, esperará hasta conocer las respuestas de los socialistas antes de dar más pasos. «Cuando ves que la alcaldesa solo llora, la sensación es que el taller está más en peligro de lo que aún creemos, pero toda la información se está ocultando y no quieren decir nada de forma oficial».

Montoya extiende los reproches a otras formaciones, como IU. «Anima a la gente a salir a la calle y movilizarse pero ni siquiera se pone en contacto con sus compañeros de Madrid, que están en el Gobierno». El portavoz del PP local lamenta el «oscurantismo» con el que el equipo de Gobierno aborda el cierre del taller ya que ante un problema de tanta trascendencia para el futuro de la ciudad «deberían citar al resto de formaciones a las reuniones».