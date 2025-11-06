El PP acusa a Aitana Hernando de ser «cómplice» del cierre del taller de Renfe en Miranda Creen que no basta con hacer «una llamada de teléfono» al ministro y piden más compromiso en la defensa de temas vitales para la ciudad

El cierre del taller de Renfe se ha colado en la agenda política. Desde que se supo la decisión, todas las formaciones han movido ficha y han mostrado públicamente su preocupación por una medida que supone un golpe directo a la tradición ferroviaria de Miranda.

El Partido Popular está decidido a llevar el tema al Congreso y por eso su grupo parlamentario trasladará a la comisión de Transportes una serie de preguntas y exigirán documentación «por escrito», aclara el diputado nacional Ángel Ibáñez, quien apuesta por ir un paso más allá y presentar mociones y Propuestas No de Ley (PNL) para garantizar que no se pierden empleos.

Los populares creen que con este tema no basta con «una llamada telefónica», en referencia a los contactos mantenidos por Aitana Hernando con el ministro, y acusan a la alcaidesa de la ciudad de «complicidad» con el cierre del taller al no presionar a su partido para revertir la situación. En su opinión, «no valen excusas ni elevar quejas» sino que hay que priorizar el interés de Miranda sobre las siglas, algo que consideran que no está haciendo Hernando, «que prefiere a mirar hacia otro lado» que poner el debate sobre la mesa en Madrid.

Tanto Ibáñez como el portavoz local del PP, Sergio Montoya, creen que desde las filas socialistas se trata de construir un relato que funcione como «cortina de humo» y en el que se habla de nuevas oportunidades, inversiones millonarias o del centro de competencias digitales para esconder que se «han traicionado los compromisos adquiridos con los sindicatos». Los populares recuerdan que el ministro prometió que no se perderían puestos de trabajo en Renfe y «los trabajadores se han enterado del cierre dos días antes. Así es como entiende la transparencia el PSOE». En este sentido, acusan a Puente de «abandonar» la comunidad autónoma y enumeran otras decisiones gubernamentales que también han afectado recientemente a Castilla y León como la supresión de algunas paradas de la alta velocidad.

Para Montoya e Ibáñez, cerrar el taller de Renfe no es una decisión casual sino «la crónica de una muerte anunciada» y que se ha ido fraguando en el tiempo con otras medidas previas como desviar cargas de trabajo a otras ciudades o no hacer nada para retomar la actividad en la nave tras el incendio. «Es un cierre planificado que quita oportunidades de futuro a Miranda», asegura el diputado nacional, quien considera que no solo está en juego el futuro del taller de la ciudad. «Están destruyendo un modelo de país, porque se ha dejado de apostar por el ferrocarril», sentencia.

