El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los expedientes en materia de tráfico y los incumplimientos de la ordenanza de la zona azul se llevan la palma. Avelino Gómez

La Policía Local de Miranda quintuplica el volumen anual de multas a falta de dos meses por contabilizar

Las denuncias llegan ya a 2.699 una vez zanjada la disputa laboral entre los agentes y el edil de Seguridad Ciudadana

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:45

Comenta

Tras casi tres ejercicios consecutivos de constantes «medidas de presión» en el marco de una encarnizada disputa laboral entre la plantilla de Policía Local de ... Miranda y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Pablo Gómez, las aguas han vuelto a su cauce y el acercamiento entre ambas partes se ha visto reflejado en el volumen de multas registradas en la ciudad. Así las cosas, después de dos ejercicios en los que no se llegó a las 600 sanciones (517 y 546, respectivamente), el cuerpo municipal ya ha tramitado un total de 2.669 sanciones en lo que va de año, casi cinco veces más, y todavía restan por contabilizar el recién concluido noviembre y diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Policía Local de Miranda quintuplica el volumen anual de multas a falta de dos meses por contabilizar

La Policía Local de Miranda quintuplica el volumen anual de multas a falta de dos meses por contabilizar