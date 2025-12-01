La Policía Local de Miranda quintuplica el volumen anual de multas a falta de dos meses por contabilizar

Tras casi tres ejercicios consecutivos de constantes «medidas de presión» en el marco de una encarnizada disputa laboral entre la plantilla de Policía Local de ... Miranda y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Pablo Gómez, las aguas han vuelto a su cauce y el acercamiento entre ambas partes se ha visto reflejado en el volumen de multas registradas en la ciudad. Así las cosas, después de dos ejercicios en los que no se llegó a las 600 sanciones (517 y 546, respectivamente), el cuerpo municipal ya ha tramitado un total de 2.669 sanciones en lo que va de año, casi cinco veces más, y todavía restan por contabilizar el recién concluido noviembre y diciembre.

En términos porcentuales, se trata de un aumento de cerca del 390% con respecto al informe de 2024, con 2.123 expedientes más. De hecho, el monto es incluso superior al dato de 2022, año en el que comenzó la disputa laboral, en julio; cuando se tramitaron un total de 1.728 multas por parte del cuerpo municipal.

Desglosando el informe por tipos de denuncia, encontramos que las denuncias en materia de tráfico con sanción municipal ascienden a 1.974. Por otra parte, las que conllevan sanción de la Jefatura Provincial de Tráfico (a través de la DGT) se quedan en 553 y, a su vez, también se contabilizan otras 142 sanciones por infringir otras ordenanzas municipales. Las denuncias derivadas del uso del radar de tráfico siguen siendo las mismas desde 2021, es decir, 0 sanciones, pues son ya varios cursos sin dispositivos de medición.

El vehículo con radar homologado por la DGT que, a priori, iban a rotarse Policía Local de Miranda y su homónima de Aranda cada seis meses, no ha vuelto a nuestra la ciudad. Sigue en el municipio ribereño. Asimismo, el radar 'de pistola' con el que cuenta el servicio estaría descalibrado y, por ende, fuera de funcionamiento.

Volviendo a la naturaleza de las sanciones, cabe destacar que, dentro de la potestad sancionadora del cuerpo municipal, Policía Local puede abrir diligencias mediante dos boletines diferentes; el boletín de tráfico normal (que se ha disparado de 192 expedientes en 2024 a 1.974 este año), «el que ve el ciudadano cuando se le sanciona», y otros que vienen timbrados por la Dirección General de Tráfico, que «se tramitan de otra forma, se mandan a la DGT y los cobran ellos. Suelen tener relación con la ITV, los seguros del coche y otros apartados. Se puede sancionar por varias vías», pero el Consistorio, a la hora de contabilizar los ingresos por este apartado, sólo incluye los primeros.

En esta línea, el año pasado se produjo un ligero descenso hasta los 247 expedientes en los boletines timbrados por la DGT, 16 menos que a lo largo de 2023; pero ya son 553, más del doble, los contabilizados en 2025 y todavía no se ha cerrado el ejercicio. Se trata de una cantidad muy similar a los 528 que registró la Jefatura Provincial de Tráfico en 2022, antes de que se iniciasen las desavenencias entre Seguridad Ciudadana y los agentes.

Ingresos municipales

A falta de sumar noviembre y diciembre, el Consistorio mirandés ha ejecutado un 56,6% del presupuesto contemplado por multas en 2025. En total, son 254.633 euros en derechos reconocidos netos, los que va a ingresar, de los 450.000 contemplados en el cálculo anual de la administración.

Con este escenario, del cuarto de millón ejecutado hasta el momento en la ejecución de ingresos, más de la mitad corresponde a las multas por infracciones de la ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública, mas conocida como la ORA, con 134.100 euros en sanciones. Este es el único apartado que va por encima de lo previsto a principios de año (100.000 euros), concretamente un 34,1%, y todavía faltan dos mensualidades. Las arcas municipales ya han recibido 48.780 euros, un 36% del total, mientras que quedan otros 85.302 euros por cobrar de los deudores.

No es tan halagüeño el calculo de las multas por infracciones de tráfico, ya que sólo se han ejecutado 114.255 euros de los 250.000 contemplados en el presupuesto municipal. No llega al 50% cuando ya se encara el final de curso y, para más inri, sólo un euro de cada dos ya ha llegado a las arcas. El resto no se ha cobrado.

En definitiva, Miranda supera ya los dos millares de multas este año, pero este aumento de actividad no se está viendo reflejado en los ingresos municipales.