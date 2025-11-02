El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hay zonas en las que el aspecto es deplorable. Avelino Gómez

Poca limpieza... y poco civismo, asignaturas pendientes en Miranda

Contenedores desbordados, aceras pegajosas, muebles en la calle y un servicio deficiente, son un problema.

Raúl Canales

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Antes por la mañana la calle olía al jabón que echaba la máquina barredora; ahora ni me asomo a la ventana porque huele muy mal». ... Así resume una vecina la situación que se vive en Santa Lucía, los últimos mirandeses en alzar la voz contra una situación generalizada en la ciudad. Basura acumulada que atrae roedores y aceras plagadas de excrementos de palomas conforman el paisaje de ese punto de la ciudad, aunque la fotografía no difiere mucho de la que podría sacarse en casi todos los barrios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  6. 6

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  7. 7

    Temor al asesino en serie que vive en Euskadi. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  8. 8 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10

    Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Poca limpieza... y poco civismo, asignaturas pendientes en Miranda

Poca limpieza... y poco civismo, asignaturas pendientes en Miranda