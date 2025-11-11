La plantilla de Remolcado exige a Renfe un documento que acredite el cierre del taller en Miranda El comité aún no ha fijado un plazo para presentar la comisión de conflictos que pueda dar paso a una posible huelga y a los paros parciales

La asamblea de los talleres de Renfe ha dejado tanta información como enfado y resignación, a partes iguales, en un encuentro que ha servido para marcar los primeros pasos de la hoja de ruta con respecto al anunciado cierre del taller de Material Remolcado en la ciudad. En este contexto, la Plaza de los Olivos ha hecho de escenario para que los miembros del comité de empresa pusieran una vez más de manifiesto lo que, a falta de oficialidad, ya es un secreto a voces: la decisión de Renfe de cerrar el taller de nuestra ciudad.

«No es oficial, no hay un papel que lo confirme ni han trasladado un plan productivo o un documento que lo acredite. Nos lo han anunciado en dos reuniones de manera informal, pero hay que entenderlo como que el taller ya está cerrado y va a ser muy dificil lo que viene, una lucha larga y de desgaste, pero ahora somos nosotros los que tenemos que intentar revertir la situacion», exponía Oscar Balbás, representante de CGT.

Por su parte, Rubén Cabezón, del sector ferroviario de CC OO, ponía sobre la mesa los dos encuentros mantenidos con Miguel Solís Márquez, el Director General de Mantenimiento de Renfe, y con el equip de Gobierno local. «La decisión está tomada por parte de la dirección general de la empresa. Se apoyan, simple y llanamente, en que es el taller más fácil de cerrar de los tres que había sobre la mesa porque es el que menos personal tiene, también el que menos fijos. Su motivo, la falta de carga de trabajo que tiene Ingeniería y Manteminiento».

Ante un escenario notablemente «pesimista» y tras explicar la naturaleza de la tesitura que se plantea en el horizonte cercano, los representantes de la plantilla mirandesa han avanzado su agenda para los próximos días. Sin ir más lejos, el comité provincial del sector ferroviario se reunirá mañana con el delegado de la empresa.

«Vamos a intentar que Recursos Humanos se moje, necesitamos que nos pongan por escrito la decisión del cierre del taller de Miranda, que únicamente nos la han trasladado de viva voz. También hemos pedido el plan productivo que tienen para Miranda. Sin eso, no podemos presentar alegaciones ni una comisión de conflictos con base para que no la tumben en los posteriores trámites burocráticos. A partir de ahí, podríamos convocar una huelga o paros parciales. Pero necesitamos tener por escrito qué quieren hacer, como en cualquier empresa seria», añadían los sindicalistas.

Y es que, como avanzó EL CORREO, el cierre progresivo de la nave de Remolcado daría comienzo, si no hay cambios, a partir del 1 de enero y se extendería hasta junio escalonadamente.

«Dicen que van a invertir mucho dinero en Renfe Motor, varios millones de euros, pero eso no llegará de forma inminente a nuestra ciudad. El 1 de enero sí. Llegarán las cartas a partir de enero, los trabajadores con contrato fijo iremos pasando al otro taller, los que no tienen plaza fija irán decidiendo a qué municipio trasladarse y los subcontratados, irán saliendo. Hay que mantener las protestas y la implicación de todas las partes porque esto va a ser largo y desgastante, tenemos que meter toda la presión posible antes de que finalice el año».

Así las cosas, la plantilla ha decidido continuar con las protestas diarias, en el horario de descanso, a la espera de nuevas y mayores movilizaciones.

