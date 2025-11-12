El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El comité de empresa pide que se tomen medidas para mejorar la situación. Avelino Gómez

La plantilla del polideportivo de Miranda exige que se cubran todas las plazas y se garantice la seguridad

El comité de empresa del Ayuntamiento denuncia la falta de previsión para contar con el personal necesario y la mala planificación del servicio

Cristina Ortiz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:56

Que casi uno de cada cuatro puestos de trabajo vinculado a las Instalaciones Deportivas Municipales esté libre afecta negativamente al servicio, a los usuarios y ... también a los trabajadores que, además de sufrir las consecuencias de lo que consideran una mala planificación y una falta de comunicación para conocer con antelación las tareas a realizar, son víctimas de las quejas y los reproches de los ciudadanos por temas como el que, atendiendo a una sentencia judicial, se cierre media hora por turno la piscina climatizada, o no estén montadas unas canastas porque se desconocía que iba a haber un entrenamiento.

