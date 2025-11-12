La plantilla del polideportivo de Miranda exige que se cubran todas las plazas y se garantice la seguridad

Que casi uno de cada cuatro puestos de trabajo vinculado a las Instalaciones Deportivas Municipales esté libre afecta negativamente al servicio, a los usuarios y ... también a los trabajadores que, además de sufrir las consecuencias de lo que consideran una mala planificación y una falta de comunicación para conocer con antelación las tareas a realizar, son víctimas de las quejas y los reproches de los ciudadanos por temas como el que, atendiendo a una sentencia judicial, se cierre media hora por turno la piscina climatizada, o no estén montadas unas canastas porque se desconocía que iba a haber un entrenamiento.

Son sólo dos ejemplos que han llevado a los trabajadores a tener enfrentamientos con los usuarios y que, denuncian desde el comité de empresa, no se tienen en cuenta ni se analizan porque siguen esperando a que se realice una evaluación específica de los riesgos psicosociales para los empleados de ese departamento.

Personal que, advierten además, está soportando una sobrecarga de trabajo motivada por la falta de personal. Recuerdan que en estos momentos hay dos vacantes y dos bajas de larga duración sin cubrir. Llevan así varios meses, en las que las únicas que sí se han cubierto son las de los socorristas de la climatizada y se ha hecho tirando de una empresa externa, subcontratando. Algo que, denuncian desde el comité, está expresamente prohibido en el convenio laboral por el que se rigen. Es, además, una situación que temen que se agrave ya que en unos meses se jubilará el encargado de las instalaciones y no hay nada, aseguran, previsto para su relevo; con lo que irá a mas una falta de personal que, recuerdan, ya se intentó resolver este verano anulando las vacaciones de miembros de la plantilla.

Al mismo tiempo, lamentan la desidia y la dejadez de los responsables municipales a la hora de garantizar los EPIs de trabajo a dos empleados desde el mes de mayo. Ha pasado medio año y siguen esperando, tal y como han denunciado ante el delegado de prevención. «Hay mucha frustración y malestar entre los trabajadores de ese servicio y es algo que Deportes y Personal tienen que solucionar», reclamaban.