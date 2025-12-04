La plantilla municipal rechaza tener que salir de Miranda para las bajas laborales

Se trata de una problemática que lleva más de un año coleando en el seno del ente municipal. Si meses atrás las denuncias de los ... trabajadores iban orientadas a la falta de un profesional o empresa responsable que se hiciese cargo de la prevención de riesgos laborales, llevando a cabo los reconocimientos médicos y el resto de labores de seguridad recurrentes; después de que el Consistorio adjudicará el servicio a Quirón Prevención en abril, ahora las quejas de la plantilla vuelven con todavía más fuerza y lo hacen enfocadas hacia la ausencia de un facultativo que ofrezca respuesta a sus necesidades primarias.

«Actualmente, el Ayuntamiento no dispone de médico de empresa, está de baja desde hace tiempo, y el centro asistencial que se encarga del servicio no cuenta con uno en la ciudad. La externalización con la empresa contratada funciona muy mal. Hay mucho malestar entre los trabajadores porque, entre otras cosas, hay que ir a Vitoria o a Burgos para que un médico te certifique las bajas laborales. No se puede hacer en Miranda a día de hoy, con lo que imagina tener un accidente, no poder ir a trabajar y estar obligado a desplazarte a otra ciudad para que te la den», desarrollan fuentes sindicales.

Así se lo hicieron saber al equipo de Gobierno en la Mesa de Salud Laboral celebrada días atrás. Pero la respuesta de la Corporación, como en ocasiones anteriores, «ha sido escudarse en la falta de personal, en que el servicio está infradotado. Pero es que lleva demasiado tiempo así. Saben que tienen que reforzarlo pero es que son muchos meses ya con estos problemas».

Y es que la denuncia trasladada a los representantes políticos también presenta abarca otras aristas más específicas. Una de ellas, la relativa a los reconocimientos médicos de los agentes de Policía Local y del servicio de extinción de incendios.

Pruebas

Por lo visto, y siempre de acuerdo al testimonio de los sindicatos, la empresa adjudicataria del servicio planteó que la parte de las pruebas de esfuerzo de los reconocimientos a Bomberos no se podían hacer en Miranda «porque no dispone de los recursos necesarios y estas debían hacerse en Burgos. Eso ha provocado un gran malestar en los trabajadores, que han de desplazarse a otra ciudad por sus propios medios, en su tiempo libre o bien en tiempo de trabajo; dejando un lugar que ha de sustituir otro compañero».

Ahondando en la incomodidad que adolecen los policías y bomberos que deben pasar el reconocimiento, fuentes sindicales subrayan que, además, el contrato de Quirón establece que los reconocimientos médicos laborales han de desarrollarse aquí. Por esta razón, los sindicatos han trasladado una queja formal al equipo de Gobierno, entendiendo que ningún profesional ha de salir de Miranda para realizar una prueba de esfuerzo acorde. «No sabemos lo que va a ocurrir, pero hay bomberos que ya se han negado a ir a Burgos», avanzan.

Actualmente, los reconocimientos de toda plantilla se están realizando en un centro de la ciudad «pero se han trasladado quejas puesto que los medios técnicos disponibles son muy escasos, a veces rudimentarios, como la audiometría, que se hace sin cabina aislada acústicamente y con los ojos cerrados dando golpecitos en la mesa con el dedo cuando se oye la señal; y la prueba de visión se hace sin maquinaria específica. Todo ello, elementos de los que disponía el Ayuntamiento en su propio el Gabinete Médico Municipal».