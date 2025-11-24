El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Miranda acumula cinco años de retraso

La aprobación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento mirandés acumula ya cinco años de retraso, una situación que coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional ... para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha vuelto a denunciar públicamente el comité de empresa que califica la situación de «grave incumplimiento legal» por parte de la administración local dado el tiempo transcurrido sin que ese documento se haya rubricado

Y es que, recuerdan, la fecha límite para la aprobación de este instrumento «esencial», destinado a «promover la igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades dentro de la plantilla municipal», expiró hace cinco años. Vuelven a dejar claro que a pesar de ser una obligación legal establecida, la Corporación municipal sigue sin dotar a sus empleados de un marco de acción efectivo.

«Es inaceptable que la administración local, que debe ser la primera en dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y en la defensa de los derechos, mantenga a sus trabajadores sin la protección y las garantías de un Plan de Igualdad. Este incumplimiento evidencia una falta de compromiso real con la equidad y con las políticas de lucha contra la discriminación», especialmente de cara al 25 de noviembre.

Coincidiendo con esa fecha, el comité vuelve a reclamar públicamente al equipo de Gobierno que «abandone la inacción» y apruebe el plan de manera «urgente». Un documento que debe ser: «efectivo», con medidas concretas y presupuestadas para erradicar las desigualdades;«realista», atendiendo a la situación sociolaboral real de la plantilla municipal; e «integral», abordando la igualdad de oportunidades para todo el personal y analizando aspectos como la brecha salarial, el acoso, la conciliación y la promoción profesional.

«La dilación en la aprobación del plan no solo vulnera la normativa vigente, sino que también perpetúa posibles situaciones de desigualdad que deberían estar atajadas por un plan», denuncian.