La piscina climatizada, en el debate del presupuesto 2026 para Miranda

Las arcas municipales guardan 400.000 euros del préstamo de 3,4 millones solicitado hace siete años para la piscina. Dinero que representa apenas un ... 11% del presupuesto necesario para costear la obra de la nueva piscina cubierta si es que la UTE Yárritu-Ojembarrena asume su ejecución por 3,7 millones frente a los 5,2 que estimó ya a finales de 2022 que costaría llevar a cabo la obra por la actualización de precios a finales en esa fecha.

El dinero ha sido desde el principio el motor para la judicialización de la adjudicación de la obra y, ahora, va a marcar también los tiempos de la administración. Y es que, este mismo miércoles, Alcaldía volvía a solicitar una ampliación del informe emitido ya por Contratación y Patrimonio para que confirmen si para poder adjudicar la obra y firmar el contrato es condición indispensable tener consignada la partida presupuestaria con la cuantía global que va a costar la piscina climatizada; o se puede completar el trámite administrativo y fijar fecha para el inicio de los trabajos aunque la dotación económica deba esperar a la aprobación de los próximos presupuestos municipales, los de 2026, y a la formalización de la operación de crédito que, normalmente, suele ser efectiva entre abril y mayo.

«Aunque parezca una obviedad, para ejecutar la piscina hay que adjudicar las obras. Es así porque no se llegó a firmar el contrato y, para poder hacer esa adjudicación, hay que tener la consignación presupuestaria. Pero, hasta que se tenga, ¿qué pasa con la adjudicación? Eso necesitamos que se aclare», valoró la alcaldesa Aitana Hernando.

De todos modos, si el presupuesto para esa infraestructura deportiva se incluye entre las inversiones a financiar en 2026 es algo que aún tienen que debatir en el seno del equipo de Gobierno. El PSOE tiene clara su postura. «Nosotros siempre hemos dicho que no renunciamos a la piscina, pero ni siquiera hay un esbozo del próximo presupuesto municipal. Con la premisa de unas tasas congeladas, estamos abordando la previsión de ingresos, pero no hemos hecho aún la de gastos».

De todos modos, sí que insistió en que «siempre hemos dicho que era viable que el Ayuntamiento destinara el dinero reservado para la piscina a otras inversiones y que cuando se resolviera el proceso judicial se solicitara un préstamo para ejecutar la obra. Tenemos un margen de endeudamiento muy bueno, porque año tras año lo que hacemos es amortizar, como mínimo, lo solicitado; sino más».

Por su parte, la portavoz de IU-Podemos, Cristina Ferreras, se limitó a apuntar que estudiarán la providencia del Tribunal Supremo antes de fijar una postura sobre la ejecución de la piscina.