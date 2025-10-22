El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entorno en el que está proyectada la nueva piscina climatizada. Avelino Gómez

La piscina climatizada, en el debate del presupuesto 2026 para Miranda

El equipo de Gobierno tendrá que acordar si la incluye en las inversiones para el próximo año; algo que el PSOE tiene claro que quiere hacer

Cristina Ortiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:35

Las arcas municipales guardan 400.000 euros del préstamo de 3,4 millones solicitado hace siete años para la piscina. Dinero que representa apenas un ... 11% del presupuesto necesario para costear la obra de la nueva piscina cubierta si es que la UTE Yárritu-Ojembarrena  asume su ejecución por 3,7 millones frente a los 5,2 que estimó ya a finales de 2022 que costaría llevar a cabo la obra por la actualización de precios a finales en esa fecha.

