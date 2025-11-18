La pérdida de empleo de Servicios en octubre suma casi un centenar de parados en Miranda

La pérdida de empleo en el sector Servicios de la ciudad durante el pasado mes sumó casi un centenar más de personas a las listas ... del Ecyl en la oficina de Miranda. Exactamente, en octubre se incorporaron 97 demandantes más de una ocupación, según los datos trasladados este martes por el servicio regional de empleo, en unas fechas poco habituales y alejadas del arranque del periodo mensual.

Octubre, según la estadística local, concluyó con 1.698 desempleados, 97 más que septiembre, pese al impacto que en la contratación podían tener empresas como Lookiero con la selección de más de un centenar de personas para el centro logístico que abrirán en Ircio, en las naves de Panattoni. Pero la realidad pasa porque Servicios acabó ese periodo con 110 parados más, que se sumaron a un grupo que conforman 1.244. Representan el 73,2% de los inscritos. Aunque en términos globales, el total sigue estando levemente por debajo del que había en el mismo mes del pasado ejercicio. Entonces el listado lo integraban 15 más que ahora.

Tampoco fueron positivos los datos de Agricultura, aunque el alza fue muy moderada. Se incorporaron 4 parados, que dejaron el total en 50. Ésas son las personas que buscan un trabajo en el sector primario y son 4 menos que los que estaban registrados en octubre de 2024.

En el resto de los ámbitos de la estadística se generó empleo, pero en un volumen muy por debajo del necesario para compensar la pérdida en Servicios. Y es que en Industria lograron una ocupación 7 personas, algo que todavía esperaban hacer otras 194, que suponen un 9,3% menos que las que había hace doce meses.

Un 20% menos demandan ahora una ocupación en Construcción, que contaba a principios de mes con 95 parados pendientes de un contrato en ese ámbito, algo que en octubre consiguieron 7 personas, que son las que figuran en la estadística del Ecyl que han salido del paro. También tres personas pendientes de lograr su primer empleo lo obtuvieron, algo que aún esperan 115.

De los 1.698 desempleados con los que acabó octubre en la ciudad, 1.042 eran mujeres, lo que representa un 61,3%. Los números son similares a los de hace un año, ya que el paro femenino sólo ha descendido en ese periodo en casi un 1,9%. Mucho mayor es el porcentaje en el caso de los hombres. Hay un 10,5% menos inscritos ahora que en octubre de 2024. El mes pasado acabó con 656 demandantes de empleo, al sumarse 13 en la última estadística. En el caso de ellas en el último mes se incorporaron 84 paradas, lo que da buena muestra del impacto del sector Servicios en el empleo femenino.