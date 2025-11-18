El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La oficina acabó octubre con 1.698 inscritos en busca de empleo. Avelino Gómez

La pérdida de empleo de Servicios en octubre suma casi un centenar de parados en Miranda

La mayor parte de la pérdida de trabajo está vinculado a las mujeres

Cristina Ortiz

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

La pérdida de empleo en el sector Servicios de la ciudad durante el pasado mes sumó casi un centenar más de personas a las listas ... del Ecyl en la oficina de Miranda. Exactamente, en octubre se incorporaron 97 demandantes más de una ocupación, según los datos trasladados este martes por el servicio regional de empleo, en unas fechas poco habituales y alejadas del arranque del periodo mensual.

