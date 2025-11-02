Otrosojos trae a Miranda a Nancy vestida de cine

El próximo jueves, 6 de noviembre, se va a proyectar en la Casa de Cultura, dentro de la programación 'Cine con Otros Ojos 'El monje ... y el rifle', de Pawo Choyning Dorji. Las sesiones serán, como es habitual, a las 17.30 y a las 20.30 horas, y el precio de las localidades se ha establecido en 4 euros.

Aprovechando la primera proyección del mes de noviembre se va a llevar a cabo la inauguración de una muy particular exposición que permanecerá en la casa de Cultura hasta el 27 de este mes.

Los mirandeses podrán disfrutar con una muestra titulada 'Nancy viste de Cine' y que es «singular y está directamente relacionada con la historia del séptimo arte a través del vestuario de algunas de sus grandes estrellas, minuciosamente reproducido por Olatz Zuazo en una colección de las populares muñecas Nancy».

Habrá un total de treinta y tres modelos en miniatura de los vestidos -ideados por diseñadores tan prestigiosos como Hubert de Givenchy, Edith Head o Cecil Beaton- que potenciaron la proyección internacional de actrices como Vivien Leigh, Kate Winslet, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Marilyn Monroe.

A través de su trabajo «perfeccionista», la modista conducirá a cuantos acudan a la exposición a títulos inolvidables como 'Lo que el viento se llevó', 'Titanic', 'Desayuno con diamantes', 'My Fair Lady', 'Cleopatra', 'La tentación vive arriba', 'Gilda' o 'Pretty woman'. A buen seguro la muestra sorprenderá.