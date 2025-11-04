La OPE de Logirail sólo ofrece 1 plaza en Miranda y CC OO anuncia medidas

El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Logirail en Miranda «vuelve a ser ejemplo del abandono y la falta de compromiso de la dirección de ... la empresa pública con su plantilla». Así de contundente se muestra el sector ferroviario del sindicato CC OO, el más representativo dentro de la empresa ferroviaria, tras salir a la luz la nueva oferta de empleo público (OPE) de la suministradora de servicios a Renfe.

Según ha podido saber EL CORREO, para la última convocatoria de empleo, Logirail ha ofertado una sola plaza indefinida para el área de Informática en el CCD de nuestra ciudad, «cuando se necesitan al menos catorce profesionales para cubrir las necesidades operativas actuales y garantizar un funcionamiento adecuado del servicio».

Esta plaza se engloba dentro de las 37 que ha sacado, para todo el territorio nacional, la filial de Renfe en servicios logísticos y tecnológicos. «Esta ridícula oferta de empleo no sólo demuestra la falta de planificación y compromiso con el desarrollo tecnológico en Miranda, sino que agrava una situación laboral ya crítica», argumentan.

Y es que el centro ubicado en el Polígono Industrial de Bayas, «que debería ser un referente en digitalización y servicios TIC para el Grupo Renfe, lleva meses sufriendo recortes, bloqueos en las contrataciones, congelaciones salariales y una creciente precarización de sus condiciones laborales».

A ello se suma la reciente eliminación de los pluses 'ad personam', la falta de avances en la publicación del convenio colectivo, y la continua incertidumbre sobre el futuro del centro y de su plantilla joven y cualificada. «Esta combinación de abandono institucional y de mala gestión interna está provocando la fuga de talento y el desánimo generalizado entre los trabajadores, que ven cómo su esfuerzo y profesionalidad son sistemáticamente ignorados por la dirección de la empresa».

Desde CC OO vuelven a apuntar que «esta falta de contratación pone en riesgo la estabilidad del centro, la calidad del servicio a Renfe y el futuro de decenas de puestos de trabajo en la comarca. No podemos aceptar que Logirail siga degradando las condiciones laborales mientras presume de ser un actor estratégico en la transformación digital del sector ferroviario».

Por todos estos motivos y otros muchos, los representantes de la plantilla han anunciado que, en las próximas semanas, se intensificarán las acciones sindicales y las movilizaciones en defensa del empleo, la dignidad laboral y el futuro del CCD de la ciudad.

«Exigimos la cobertura inmediata de las plazas necesarias, la recuperación de los derechos arrebatados y un compromiso real con la plantilla y con la ciudad que ha apostado por este proyecto desde su creación», proclaman.

Este nuevo revés llega dos semanas más tarde de que la plantilla recibiese una comunicación por parte de la empresa avanzando que, a partir del 1 de enero, los trabajadores dejarán de cobrar el plus 'ad personam' que venían recibiendo regularmente en sus nóminas. Una medida que, de llevarse a cabo, afectará a más de una cuarta parte del personal del centro, que actualmente cuenta con 53 profesionales en plantilla, y viene motivada por la desautorización de Hacienda ante «las constantes irregularidades en las cuentas» de la empresa y pone en serio riesgo la viabilidad del proyecto en Bayas.

Por otro lado, en lo referente a las condiciones laborales del CCD, la plantilla ya elevó la voz a principios de año para señalar que las categorías profesionales y sus correspondientes escalas salariales se encuentran muy por debajo de los estándares del sector; además de que no se han registrado ascensos desde el verano de 2024.