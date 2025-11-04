El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Reiteran que la istuación en la instalación mirandesa es crítica. Avelino Gómez

La OPE de Logirail sólo ofrece 1 plaza en Miranda y CC OO anuncia medidas

El hartazgo de la plantilla aumenta, el sindicato denuncia «abandono» institucional y pone en duda la viabiabilidad del proyecto en la ciudad

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:45

El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Logirail en Miranda «vuelve a ser ejemplo del abandono y la falta de compromiso de la dirección de ... la empresa pública con su plantilla». Así de contundente se muestra el sector ferroviario del sindicato CC OO, el más representativo dentro de la empresa ferroviaria, tras salir a la luz la nueva oferta de empleo público (OPE) de la suministradora de servicios a Renfe.

