El servicio se ofrecerá en la sede del sindicato en Torre de Miranda. Avelino Gómez

CC OO ofrece un programa para la inclusión laboral de personas migrantes en Miranda

El servicio se prestará cada 15 días en la sede de Torre de Miranda, pero es necesario solicitar cita previa

Cristina Ortiz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:44

Comisiones Obreras, a través de los Centros de Información para Personas Trabajadoras Extranjeras (CITE), implantará en su sede de Miranda, un «ambicioso programa de inclusión laboral» enmarcado en el Acuerdo del Diálogo Social en materia de empleo 2025-2028.

El objetivo es facilitar la regularización administrativa de personas extranjeras y promover su integración laboral, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra como la construcción, los cuidados sociosanitarios, la hostelería o la agricultura. Al atención en este servicio se prestará cada 15 días en la sede de CC OO en Torre de Miranda y las personas interesadas deberán solicitar cita previa en citeburgos@cleon.ccoo.es o llamando a 661051660 y 947320161.

Esta iniciativa gestiona, entre otros trámites, asistencia técnica en normativa de extranjería, con especial atención a los procedimientos de arraigo que permiten obtener permisos de trabajo, así como apoyo a la inserción laboral sectores estratégicos con déficit de personal.

También se ofrece asesoramiento, apoyo para el aprendizaje del español, homologación de titulaciones o intermediación laboral. Además, se trabaja la sensibilización, dirigidas a combatir el racismo y los bulos sobre la población inmigrante.

