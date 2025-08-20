Las obras de las nuevas pistas de pádel de Miranda acabarán el 23 de octubre La empresa adjudicataria tiene hasta diciembre de plazo para concluir el proyecto

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:20

Las pistas de pádel del polideportivo cada vez están más cerca de comenzar su actividad. Las máquinas comenzaron un mes atrás a trabajar en el acondicionamiento de la solera sobre la que montar, en la parte posterior a las canchas de tenis, en el antiguo campo de futbito.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha dado parte hoy de la aprobación de la certificación número 1 del proyecto, por importe algo inferior a los 65.000 euros. Así las cosas, el equipo de Gobierno comunicaba que la obra de las nuevas pistas de pádel finalizará en las próximas semanas y calculan que la instalación podría estar lista para el 23 de octubre, aunque en un principio se contemplaba que concluyeran un mes antes.

En las últimas semanas, operarios de la firma murciana Equidesa (Equipamientos Deportivos SA), adjudicataria del proyecto, han estado picando los laterales del espacio, para dejarlo todo al mismo nivel y preparando las zonas por las que van a ir las diferentes canalizaciones.

Una vez realizada esa parte del proyecto, se montarán directamente sobre la superficie las pistas y los cerramientos. Trabajo que, calculan, desde la empresa que podrían realizar en una semana.

De ser así, estarían listas para su uso antes del penúltimo mes del año, aunque Equidesa tiene de plazo hasta diciembre para poder ejecutar la infraestructura: la solera completa y la instalación de dos pistas con canchas de juego de 20 metros de largo por diez de ancho.

La superficie de juego será de un material similar al césped artificial pero con el pelo curvo, que facilita el bote perfecto de la pelota. La instalación se completará con unos focos led sobre una estructura curvada para evitar que los rebotes de las bolas los puedan golpear y romper, y un cierre perimetral de cristal, tanto en los laterales de 3 metros de altura como en los de 4.

Se trata de una de una de las obras más celebradas por la ciudadanía mirandesa en los últimos años. Comienza la cuenta atrás y el plazo previsto para la finalización de las obras es el 23 de octubre, Miranda tendrá pistas de pádel públicas.