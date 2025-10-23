«El objetivo es que no quede ningún proyecto sin hacer por falta de infraestructura eléctrica»

Miranda, además de ser la cuarta ciudad más industrializada de Castilla y León, vive un momento de expansión económica que no debe verse frenada por ... las limitaciones en el acceso a la energía necesaria para hacer realidad grandes proyectos que han llamado a las puertas de la ciudad, interesándose en establecerse aquí.

Ése es el gran «reto» al que tiene que hacer frente en el corto y medio plazo el Gobierno central: garantizar que todos los proyectos industriales tengan conexión. Aquí y en cualquier otro lugar del país con este problema compartido y que deriva de unos años previos en los que «se invertía muy poco en la red porque había poco atractivo industrial». Pero eso ahora es al revés, «por suerte, tenemos muchos potenciales proyectos industriales» a los que dar respuesta.

Y se empezó a hacer a partir de 2018. Fue entonces, como recordó el ministro de Industria, Jordi Hereu, en su encuentro ayer en la ciudad con empresarios y sindicatos, cuando se volvió a apostar por las energías renovables, «generando una de las condiciones para mayor competitividad de la economía y la industria española». Esfuerzo que ahora toca trasladar a la Red Eléctrica, con «una inversión histórica en los próximos años para aumentar la capacidad en distribución».

Hay que poner en marcha «un proceso ambicioso para dotar de cantidad y calidad a la red eléctrica, que es una de las condiciones para el desarrollo industrial. En eso el Gobierno de España está absolutamente comprometido, toca invertir lo que no se hizo entre 2011 y 2018, cuando había topes de inversión».

Topes que han llevado a una situación de «desabastecimiento» energético en todo el país, que supone el principal reto que tiene sobre la mesa el Ministerio de Industria y el gobierno central en general, tal y como reconocía el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, que compartió mesa de diálogo con Hereu, en un encuentro organizado por el partido.

Pero la planificación eléctrica, puntualizó, «no se hace en el corto ni en el medio plazo. Aquí el quiebro se produjo en la crisis de 2008. Entonces se paralizaron todas las inversiones en infraestructuras eléctricas y ahora nos vemos en la necesidad de revertirlas para dar cobertura a esa falta de inversiones».

Pero hacerlo para atender necesidades industriales reales, no las peticiones de «la carta a los Reyes Magos», ironizó Martínez; que tras revisar las peticiones de las comunidades que gobierna el PP calcula «que sería necesario 40 Españas» para dar cobertura a sus reclamaciones.

«Tenemos que intentar plantearnos una mesa de negociación, seria, serena y rigurosa para la cobertura energética en el corto o medio plazo, dialogando con el territorio, con los gobiernos locales, para que comarcas como Miranda tengan un carácter prioritario en la solución; y, por supuesto, con los autonómicos, que tienen una parte de responsabilidad importantísima en la competencia de distribución, para abordar un cambio de paradigma».

Cambio que pase, en vez de apostar por generar únicamente redes para evacuar la producción, por hacer instalaciones que permitan emplear en la comunidad la energía que se genera en el territorio. «Hace mucho que ya dijimos que si somos el Abu Dabi de las renovables, tenemos que tener algún retorno de esa producción. Beneficios que generen un atractivo para la implantación de empresas y un ahorro en el bolsillo de los vecinas y vecinos de la comunidad».

Al mismo tiempo, Martínez lamentó que la Junta no esté aprovechando la excelente ubicación geográfica de la ciudad, con cruces de caminos viarios y ferroviarios, para impulsar un sector tan potente como la logística, que en el caso de la ciudad está únicamente en manos de TCM. «No es de recibo, que se le traslade toda la responsabilidad a la iniciativa privada», aseguró el secretario regional del PSOE; que lo considera «el máximo ejemplo de dejadez y desidia» por parte de la administración autonómica, que siempre espera a que «todo se resuelva solo». De otro modo cree que no se entiende que un cruce de caminos histórico «no esté dotado de ninguna infraestructura logística pública».

Situación que, en su opinión, vendría a demostrar que el gobierno regional «no sirve de catalizador para generar oportunidades que den competitividad al territorio».