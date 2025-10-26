El Museo del Ferrocarril gana visitas y apuesta por consolidarse en Ircio

Cada vez está más convencido de que dar un paso adelante, arriesgando sus propios fondos, fue un acierto para hacer realidad un sueño largamente perseguido: ... que Miranda tuviera un museo dedicado al ferrocarril. Aunque sus dimensiones sean mucho menores de lo que le hubiera gustado y se haya tenido que renunciar a exhibir piezas de grandes dimensiones. Tres años después los números avalan la decisión. Han recibido más de 2.000 visitas, las cifras van en alza y todo ello gracias al boca a boca y al reconocimiento de distintos estamentos vinculados al turismo y a la musealización, como la red de museos de Castilla León o el Museo Internacional del Turismo. «Son reconocimientos que nos están ayudando bastante, aunque haya costado mucho esfuerzo conseguirlo».

Y es que su propietario, Julio García, que es además del coleccionista, el especialista y el encargado de las visitas guiadas, reconoce que no cuentan con presupuesto para marketing o promoción. Algo muy importante cuando hay que dar a conocer un proyecto pequeño, privado y enclavado en una pedanía al a que hay que llegar en coche.

Obstáculos que en el caso del Museo del Ferrocarril III Generaciones, su titular, Julio García, ha ido superando ofreciendo visitas guiadas y explicaciones detalladas y cercanas, y complementando la experiencia con la opción de disfrutar de una olla ferroviaria en el bar de la localidad. Todo cuenta a la hora de sumar visitas. El primer año, en 2023, pasaron por sus instalaciones de Ircio 720 personas, el año pasado fueron 755 y en lo que va de este, hasta la semana pasada, llevaba ya 628 y tenía claro que rozará las 800, teniendo en cuenta las reservas (algo imprescindible). «El ritmo es bueno, se funciona bien. El proyecto ha cogido una inercia propia y funciona casi solo», explicó su propietario, que ha recibido a gente de todo el país.

Algo que también repercute en otra actividad de Ircio, el bar, con el que de manera coordinada pusieron en marcha un menú de Olla ferroviaria, que suman a la visita el 90% de los que acuden al museo. «Estamos muy contentos, nosotros porque se da un servicio; y el responsable del local, porque esto le ayuda a rentabilizar la actividad».

También los turistas; que, además de satisfechos y sorprendidos por la exposición y recorrido, se muestran «extrañados» tanto por su tamaño como por su ubicación. No les encaja que se emplace en una pedanía en lugar de en Miranda. Ese fue siempre su objetivo. Que se hiciera en un entorno próximo al entramado ferroviario y contando para ello con apoyos públicos. Algo que prácticamente ha renunciado a conseguir tras casi dos décadas de intentarlo.

Futuro

La última vez hace apenas tres años justo ahora, cuando aceptó incorporarse al proyecto de Miranda Temática impulsado por José Luis Solana y del que se acabó ya desmarcando hace muchos meses. «Estuve involucrado muy poco tiempo porque nunca le vi mucho futuro. Yo prefiero cosas que se materialicen de manera más sencilla e ir creciendo poco a poco. No me gustan los grandes proyectos, me apabullan».

Pero es que, además, en el caso del museo del ferrocarril cree que «Miranda ha perdido el tren. Tuvo una oportunidad de oro cuando se le propuso hacer el museo entre la estación de autobuses y el colegio Cervantes. Era un proyecto viable, aunque entonces, en 2018, el Ayuntamiento lo consideró muy ambicioso. Pero lo era mucho menos que el que se presentó después por Miranda Temática. Además, se podía haber hecho por fases. El proyecto era muy bonito y muy atractivo, con material móvil y de tracción real».

Pero ahora mismo, él tiene claro que todo el foco se centra en seguir haciendo crecer su museo de Ircio. «Nos ha costado un gran esfuerzo económico y de trabajo y ya no nos vamos a meter en nada más. Máxime teniendo en cuenta la deriva que ha tenido la historia, en los 18 años que hemos intentado hacer algo con el Ayuntamiento nunca se ha materializado nada».