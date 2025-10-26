El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La oferta cultural está siendo un gran reclamo para visitar la pedanía Avelino Gómez

El Museo del Ferrocarril gana visitas y apuesta por consolidarse en Ircio

Julio García, que renunció hace tiempo el proyecto Miranda Temática por falta de avances, echa de menos un mayor interés por todo lo ligado al tren

Cristina Ortiz

Miranda de Ebro

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:43

Cada vez está más convencido de que dar un paso adelante, arriesgando sus propios fondos, fue un acierto para hacer realidad un sueño largamente perseguido: ... que Miranda tuviera un museo dedicado al ferrocarril. Aunque sus dimensiones sean mucho menores de lo que le hubiera gustado y se haya tenido que renunciar a exhibir piezas de grandes dimensiones. Tres años después los números avalan la decisión. Han recibido más de 2.000 visitas, las cifras van en alza y todo ello gracias al boca a boca y al reconocimiento de distintos estamentos vinculados al turismo y a la musealización, como la red de museos de Castilla  León o el Museo Internacional del Turismo. «Son reconocimientos que nos están ayudando bastante, aunque haya costado mucho esfuerzo conseguirlo».

