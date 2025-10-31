Miranda traslada al Gobierno su malestar por el cierre del taller de Renfe

La decisión de Renfe de cerrar el taller de Remolcado ha encontrado rápida respuesta en la ciudad. Los partidos políticos han movido ficha para intentar ... salvar el empleo y la posición estratégica de Miranda dentro del sector ferroviario.

La alcaldesa se ha puesto ya en contacto con el ministro Óscar Puente para conocer de primera mano la situación y exponerle la preocupación por una medida inesperada porque recientemente se anunció una inversión de algo más de 5 millones. Aitana Hernando remarca que los talleres «son muy importantes para la economía mirandesa» y confía en que de los contactos con Puente pueda surgir una solución. Por ahora, el responsable de la cartera de Transporte ha asegurado que «se reasignan cargas de trabajo y no se pierde ningún puesto de trabajo», apunta la regidora municipal.

Sus socios de gobierno también piden una reunión urgente con Puente y lamentan las «promesas incumplidas» y las formas en las que se ha comunicado el cierre «sin haber informado antes a las centrales sindicales». IU cree que es necesario analizar las cargas de trabajo que se están externalizando y elaborar un plan de viabilidad para garantizar el futuro de los talleres de Miranda.

También el PP hará que la situación de la ciudad se trate a fondo en Madrid ya que Sergio Montoya ha mantenido una reunión con los diputados burgaleses para que pregunten en el Congreso por los motivos que han llevado a tomar la decisión del cierre y los planes gubernamentales para Miranda.