Miranda traslada al Gobierno su malestar por el cierre del taller de Renfe
Hernando ha pedido ya explicaciones al ministro, IU reclama una reunión y el PP levará el problema al Congreso
Raúl Canales
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:42
La decisión de Renfe de cerrar el taller de Remolcado ha encontrado rápida respuesta en la ciudad. Los partidos políticos han movido ficha para intentar ... salvar el empleo y la posición estratégica de Miranda dentro del sector ferroviario.
La alcaldesa se ha puesto ya en contacto con el ministro Óscar Puente para conocer de primera mano la situación y exponerle la preocupación por una medida inesperada porque recientemente se anunció una inversión de algo más de 5 millones. Aitana Hernando remarca que los talleres «son muy importantes para la economía mirandesa» y confía en que de los contactos con Puente pueda surgir una solución. Por ahora, el responsable de la cartera de Transporte ha asegurado que «se reasignan cargas de trabajo y no se pierde ningún puesto de trabajo», apunta la regidora municipal.
Sus socios de gobierno también piden una reunión urgente con Puente y lamentan las «promesas incumplidas» y las formas en las que se ha comunicado el cierre «sin haber informado antes a las centrales sindicales». IU cree que es necesario analizar las cargas de trabajo que se están externalizando y elaborar un plan de viabilidad para garantizar el futuro de los talleres de Miranda.
También el PP hará que la situación de la ciudad se trate a fondo en Madrid ya que Sergio Montoya ha mantenido una reunión con los diputados burgaleses para que pregunten en el Congreso por los motivos que han llevado a tomar la decisión del cierre y los planes gubernamentales para Miranda.
