Miranda trabaja con la Junta para construir 20 viviendas protegidas en el Casco Histórico

Acceder a una vivienda digna es un gran quebradero de cabeza para muchas familias mirandesas que, dados sus recursos económicos, no pueden competir en un ... mercado inmobiliario cada vez más exigente tanto en los precios de venta como en el propio coste de un alquiler. Si a esta problemática se le suma el gran caballo de batalla de la Concejalía de Urbanismo a la hora de reactivar el Casco Histórico de la Miranda, el resultado es el proyecto en el que ya está trabajando el Ayuntamiento de la mano de la Junta de Castilla y León.

Y es que, en las últimas semanas, el titular del departamento, Guillermo Ubieto, ha contactado con el Gobierno autonómico para promover la construcción de más vivienda pública en la ciudad, obteniendo buena predisposición por parte del Ejecutivo regional.

«Propusimos que se lleve a cabo una nueva promoción en la que nosotros cederíamos los solares municipales y la Junta se encargaría de licitar el proyecto, de que se construya vivienda. Nos dijeron que presentemos el proyecto y que sea de cierta envergadura para que sea interesante para las empresas promotoras, si no es así no entran», argumenta.

En este punto, el lugar seleccionado por el ente municipal no es otro que la Parte Vieja, tanto por las numerosas propiedades municipales como por su necesidad de rehabilitación. «El problema es que son solares pequeños, en los que cabrían 4 o 5 viviendas como máximo. Así lo dicta el entramado urbano del Casco Histórico. No son torres ni grandes edificios, pero nosotros vamos a proponer juntar varios solares para llegar, entre todos, a un número cercano a las 20 viviendas protegidas», explica.

Cabe subrayar que el Consistorio está interesado en levantar vivienda de protección oficial (VPO) para la venta, no así para el alquiler social, y «que puedan salir a un precio asequible para la gente que reúna los requisitos y así se fije población en el barrio».

En este punto concreto entra en juego el edificio ruinoso de Plaza del Mercado 5. Como ya avanzó ELCORREO en agosto, la inmobiliaria Coral Homes, propietaria del inmueble, ya adjudicó entonces la redacción del proyecto para el derribo del bloque y conservación de la muralla medieval incrustada en el mismo, pero Urbanismo también estaba valorando asumir el coste del derrumbe y consolidación a cambio de quedarse con el solar y que éste se utilizara para construir vivienda pública.

Pues bien, el planteamiento va cogiendo fuerza. «El solar de Plaza del Mercado 5 tiene capacidad para levantar unas 9 o 10 viviendas protegidas. Lo que estamos estudiando es ofrecer a la Junta varios solares, de manera gratuita, para que lleven a cabo la promoción de vivienda. Estamos trabajando en diferentes propuestas para hacer, juntando diferentes solares situados a escasos metros y que, de esta manera, el proyecto sea atractivo para los constructores que concurran en la licitación. Por ejemplo, combinar el citado solar con otros dos más pequeños y cercanos», avanza Ubieto.

Cabe recordar que el derribo del edificio en ruinas y la conservación de la muralla medieval supondrían una inversión de unos 150.000 euros para las arcas municipales, un coste que el Consistorio sólo asumirá en caso de que el proyecto sea aprobado por la Junta. «No vamos a asumir este gasto sólo por tener un solar», aclara Ubieto.

Con respecto a los plazos temporales, el proyecto de Urbanismo todavía está en una fase incipiente pero «queremos presentar el plan antes de que finalice en año, ese es nuestro objetivo». De llegar a buen puerto la promoción de más VPO, sería una sobresaliente noticia habitacional tanto para la ciudadanía como para el propio Centro Histórico.