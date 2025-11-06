El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
El ente municipal valora quedarse con el solar de Plaza del Mercado 5. Avelino Gómez

Miranda trabaja con la Junta para construir 20 viviendas protegidas en el Casco Histórico

El Ayuntamiento cedería varios solares municipales a cambio de que el Gobierno autonómico ponga en marcha la promoción

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Acceder a una vivienda digna es un gran quebradero de cabeza para muchas familias mirandesas que, dados sus recursos económicos, no pueden competir en un ... mercado inmobiliario cada vez más exigente tanto en los precios de venta como en el propio coste de un alquiler. Si a esta problemática se le suma el gran caballo de batalla de la Concejalía de Urbanismo a la hora de reactivar el Casco Histórico de la Miranda, el resultado es el proyecto en el que ya está trabajando el Ayuntamiento de la mano de la Junta de Castilla y León.

