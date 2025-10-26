Miranda Temática no tira la toalla y busca implicar a la Diputación y al Ayuntamiento

Miranda Temática se presentó como el proyecto que iba a revolucionar la ciudad y a permitir su ingreso en el sector turístico por la puerta ... grande. Las cifras que puso sobre la mesa el plan director eran mareantes con más de 20 millones de euros de impacto económico, entre 118.000 y 270.000 turistas por año y una larga lista de inversiones valoradas en 30 millones con la visión de Miranda como cruce de caminos como eje central.

Pero casi tres años después, poco se ha avanzado en una iniciativa muy ambiciosa sobre la que cada vez se ciernen más dudas. Aún así, ni los promotores ni las administraciones quieren tirar la toalla. De hecho, la sociedad conformada por varios inversores locales ha pedido a Diputación y Ayuntamiento una reunión a tres bandas en las próximas semanas para marcar una hoja de ruta que permita dar un impulso a un proyecto que ahora mismo está herido de muerte.

La propuesta es clara y mucho más realista, ya que los tres actores creen que lo mejor es centrarse en las intervenciones que tienen más opciones de ejecutarse y no perderse en aquellas que tienen pocas posibilidades de ejecutarse a medio plazo.

José Luis Solana, uno de los inversores privados que más fuerte ha apostado por el parque temático, considera que el primer paso debe ser recuperar la Casa de Don Lope, un inmueble al que el Ayuntamiento lleva décadas queriendo rehabilitar pero sin ser capaz de dar luz verde a ninguna de las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Lo que se pretende es retomar el plan del museo de la ciudad y conjugarlo con un centro de interpretación del agua y con Valpuesta. Es el proyecto que todos los implicados ven como más viable porque la instalación ya es propiedad municipal y únicamente requiere una inversión para acondicionarla.

Diputación, Ayuntamiento y la sociedad promotora ya han mantenido contactos en los últimos meses, pero los empresarios locales que han manifestado su interés en colaborar económicamente y han puesto el capital inicial, creen que hay que dar pasos para que el proyecto no acabe encallando definitivamente.

El plan director elaborado por la empresa especializada Imandra está pensado para desarrollarse en distintas fases aunque requiere una inversión millonaria imposible de asumir ni por las administraciones ni por el capital privado, ya que el parque temático no ha suscitado el interés de grandes inversores de fuera de la ciudad. Los fundadores de la sociedad aportaron cerca de 100.000 euros, fondos para arrancar pero insuficientes para acometer unas obras tan ambiciosas,

Horizonte

Por todas estas razones, el objetivo es poner en marcha la primera actuación y que sirva como eje dinamizador e incluso que pueda generar recursos para poder seguir adelante. En un principio se pensó en la estación de autobuses como el punto de partida oara el proyecto con una máquina de movimiento permanente, a la que iba a seguir una cámara oscura en la iglesia San Nicolás, un observatorio de estrellas, proyecciones inmersivas en la iglesia San Juan y hasta un tren temático que condujera a los visitantes por los lugares más destacados de la ciudad, incluyendo la terminal logística y los polígonos, como ejemplo de Miranda como ciudad industrial y cruce de caminos.