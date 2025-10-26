El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento no ha sabido dar uso a una propiedad que adquirió hace dos décadas. Avelino Gómez

Miranda Temática no tira la toalla y busca implicar a la Diputación y al Ayuntamiento

Está a la espera de una reunión a tres bandas para recuperar la casa de Don Lope y salvar parte del gran proyecto turístico

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:42

Miranda Temática se presentó como el proyecto que iba a revolucionar la ciudad y a permitir su ingreso en el sector turístico por la puerta ... grande. Las cifras que puso sobre la mesa el plan director eran mareantes con más de 20 millones de euros de impacto económico, entre 118.000 y 270.000 turistas por año y una larga lista de inversiones valoradas en 30 millones con la visión de Miranda como cruce de caminos como eje central.

