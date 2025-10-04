El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se hicieron una 'foto de familia' en San Nicolás. E. C.

Miranda suma casi 2.000 extranjeros en dos décadas

En la actualidad 5.562 de los vecinos empadronados en la ciudad, han nacido fuera de España

María Ángeles Crespo

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:59

Miranda siempre ha sido una ciudad de acogida. Por un lado el hecho de tener entre sus características el ser un cruce de caminos y ... por otro el disponer de un tejido industrial, más o menos importante según épocas, ha hecho que sea un lugar al que han ido llegando personas de infinidad de procedencias. En el siglo pasado la migración que llegaba a Miranda era fundamentalmente interior y la componían familias procedentes de diferentes regiones del país. En aquel entonces los extranjeros que buscaban encontrar aquí una mejor vida eran mayoritariamente ciudadanos portugueses.

