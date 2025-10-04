Miranda suma casi 2.000 extranjeros en dos décadas

Miranda siempre ha sido una ciudad de acogida. Por un lado el hecho de tener entre sus características el ser un cruce de caminos y ... por otro el disponer de un tejido industrial, más o menos importante según épocas, ha hecho que sea un lugar al que han ido llegando personas de infinidad de procedencias. En el siglo pasado la migración que llegaba a Miranda era fundamentalmente interior y la componían familias procedentes de diferentes regiones del país. En aquel entonces los extranjeros que buscaban encontrar aquí una mejor vida eran mayoritariamente ciudadanos portugueses.

Con el paso de los años y adentrándonos ya en el siglo XXI ha quedado patente que el flujo migratorio es otro y que la ciudad es cada vez más multicultural, como lo demuestra que entre los empadronados hay ciudadanos de 73 nacionalidades diferentes, que son las de las 5.562 personas inscritas en el censo mirandés nacidas en el extranjero, y que suponen el 15% de la población, tomando como base, eso sí, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística de enero de 2025.

Una cifra a la que si se añade el número de personas que después de residir en nuestro país han adquirido la nacionalidad española y la tienen bien como única o como la segunda después de la suya de origen, cabe indicar que en la actualidad en Miranda viven casi 7.000 personas nacidas en el extranjero, la última cifra verificada apuntaba que eran 6.906, lo que supone el 18,5% del total de los vecinos de la ciudad.

En relación con el censo de personas nacidas en el extranjero, ha habido fluctuaciones. Hace prácticamente dos décadas, concretamente en el 2006, la ciudad acogía a 3.734 extranjeros, un 9,69% de la población. En aquel entonces con un 1.449 (el 38,8%) de portugueses, 383 rumanos y 355 nacionales de Marruecos como nacionalidades extranjeras principales. Un par de años después se produjo un importante crecimiento y se llegó a las 5.564 personas.

Con la llegada de la crisis económica entre los años 2011 y 2017 la población extranjera en Miranda fue bajando, el flujo migratorio cayó en términos generales y Miranda no fue una excepción. En ese año el número de personas residentes en la ciudad nacidas en el extranjero era de 3.305. Desde ese momento y hasta la actualidad se ha vuelto a producir un repunte y ahora son 5.562, repartidas de modo bastante similar entre hombres y mujeres. 2.983 frente a 2.579.

Por lo que respecta a las nacionalidades a 1 de enero de 2025 el colectivo más amplio es el de ciudadanos rumanos (804), que supera por muy poco al portugués, que es de 801 personas. La tercera nacionalidad extranjera más grande es la llegada desde Marruecos. En Miranda están empadronados 704 nacionales de ese país. Aun cuando los ciudadanos extranjeros mayoritarios provienen de países de Europa (aporta un total de 1.993) y África (que suma 1.252) el continente que más aporta es América. Desde sus naciones han llegado a la ciudad 2.125 personas. Colombia, Venezuela y Perú con 687, 324 y 262 respectivamente, son los países que aportan más migrantes a la ciudad.

En la ciudad tampoco faltan ciudadanos asiáticos, aunque su presencias es más testimonial, ya que el numero total de extranjeros de ese continente es de 190, Pakistán con 85 y China con 71 son los que más aportan al censo de la ciudad.

La diversidad que es una realidad en Miranda desde hace décadas se puso ayer de manifiesto con la celebración del Encuentro de Naciones, organizado por la pastoral de Migraciones y que escogió como escenario para compartir experiencias el parque Antonio Machado. La fecha se escogió porque hoy es la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado.