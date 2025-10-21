El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Espacio en el que está previsto construir la segunda piscina climatizada del polideportivo. Avelino Gómez

Miranda retoma el proyecto de la piscina climatizada con la adjudicación a Yárritu-Ojembarrena

Lo hace después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de casación de las adjudicatarias

Cristina Ortiz

Martes, 21 de octubre 2025, 11:47

El proyecto de construcción de una nueva piscina climatizada recobra protagonismo y lo hace, una vez más, a golpe de decisión judicial. En este caso ... del Tribunal Supremo que ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Yárritu-Ojembarrena, adjudicatarias de la obra, contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que fijaba el precio contractual actualizado en 3,7 millones de euros (IVA incluido), al estimar parcialmente el recurso presentado por el Consistorio.

