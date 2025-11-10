Miranda reitera su oposición al cierre del taller de Remolcado de Renfe

El equipo de Gobierno de la ciudad ha vuelto a reiterar su oposición al previsto cierre del taller de Remolcado de Renfe de la ciudad. ... Es lo que en la reunión mantenida en el Consistorio han manifestado la alcaldesa y los tenientes de alcalde del PSOE, e IU/Podemos a los representantes del comité de empresa.

Los sindicalistas han argumentado que el cierre que se plantea para las instalaciones de Miranda se justifica apuntando que con la actual carga de trabajo sólo resulta de interés mantener abiertos los talleres de León y Córdoba; algo con lo que no están de acuerdo.

Además han puesto sobre la mesa que el traspaso de personal del taller de remolcado al taller de motor «supondría la pérdida de personal subcontratado» y que bloquearía la cobertura de puestos por movilidad geográfica ya que «Miranda perdería gran interés como plaza de trabajo».

En el encuentro mantenido en el que la alcaldesa ha transmitido a los representantes sindicales la información que le facilitaron tanto el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como el director de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Luis Suárez, sus interlocutores han indicado que los trabajadores afectados por el reajuste –una decena– que se quiere realizar con el traspaso de un taller a otro se oponen frontalmente y que lo hacen porque «la carga de trabajo no es suficiente para absorber a esta plantilla» ya que si el paso se da desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de ese mismo año habría que esperar hasta seis meses para que llegaran los nuevo trenes «así que no habría un aumento de carga de trabajo».

El comité ha aprovechado el encuentro para explicar al equipo de Gobierno para denunciar «las malas condiciones de trabajo, la pérdida constante de plazas y de personal y la falta de una apuesta seria por evitar que mercancía pierda peso».

En relación con la inversión prevista de 6 millones de euros en el taller de motor para adaptarlo al mantenimiento de los nuevos trenes de media distancia adquiridos por Renfe los representantes sindicales dicen que es «insuficiente teniendo en cuenta el gran nudo ferroviario que Miranda sigue siendo». Dado que la aportación total va a ser de 1.000 millones a nivel nacional, piden que llegue más dinero a Miranda para que «pueda prepararse para la liberalización de 2032.

Puestas sobre la mesa las peticiones del comité de empresa desde el Ayuntamiento se ha vuelto a mostrar el apoyo a los trabajadores y la alcaldesa y los representantes del equipo de Gobierno de PSOE e IU/Podemos se han posicionado «a favor del mantenimiento de los dos talleres, el de remolcado y el de motor». Apoya las peticiones del comité de empresa y ha pedido que se le informe de manera clara y detallada sobre los proyectos de futuro previstos para Miranda.