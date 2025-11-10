El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento de la reunión mantenida en el Ayuntamiento. E. C.

Miranda reitera su oposición al cierre del taller de Remolcado de Renfe

El equipo de Gobierno se lo ha comunicado a representantes del comité de empresa

María Ángeles Crespo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:14

El equipo de Gobierno de la ciudad ha vuelto a reiterar su oposición al previsto cierre del taller de Remolcado de Renfe de la ciudad. ... Es lo que en la reunión mantenida en el Consistorio han manifestado la alcaldesa y los tenientes de alcalde del PSOE, e IU/Podemos a los representantes del comité de empresa.

