Miranda recorre su undécima vuelta contra la leucemia infantil Unas 700 personas han participado en la 'Vuelta al Cole' impulsada por el colegio Sagrada Familia y Educere

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 24 de octubre 2025, 17:43

Parece que fue ayer, pero ya son once las ediciones en la que el Colegio Sagrada Familia y la Fundación Educere han participado en la 'vuelta al Cole', una iniciativa nacional que tiene como objetivo conseguir recursos económicos y dirigirlos a la investigación contra la leucemia infantil. Un año más, la cita ha congregado a cerca de 700 personas entre alumnos, padres, familiares y profesores de nuestra ciudad, todo un éxito de convocatoria.

Como novedad, la 'carrera' ha contado con la participación del portero mirandés de Osasuna, Sergio Herrera, y también con el entrenador de dicho conjunto de Primera, Alessio Lisci, muy querido en la ciudad por su reciente e histórico pasado como mirandesista. Ambos completaron la vuelta alrededor del centro escolar inmersos en una marea de camisetas naranjas con el lema 'dona Médula'.

«Nos contactaron y dijimos que sí, pero a la espera de saber cuándo jugábamos. Por suerte, hemos podido colaborar con una iniciativa tan bonita y tan importante como es esta lucha contra la leucemia infantil. Además, vengo con el mister, con Alessio, que siempre habla muy bien de Miranda y guarda un muy buen recuerdo. En cuanto a mi, los más pequeños siempre me reciben con mucho cariño, me dan muchos abrazos y es un gran placer volver a mi casa, más si es para cosas como esta», señalaba Herrera durante la vuelta.

Por su parte, Lisci confesaba estar «muy contento y agradecido de que me hayan invitado. Volver a Miranda es como volver a casa. Hay que sensibilizar a todo el mundo con esta causa, tenemos que valorar mucho los que tenemos suerte de estar bien y hay que apoyar todo lo posible para que se investigue cada vez más».

El euro aportado por cada uno de los participantes se destinará «íntegramente» a La Fundación Unoentrecienmil, promotora del evento a nivel nacional, una cita que el pasado año convocó a 1.459 colegios en todo el territorio nacional, 86 de ellos en nuestra comunidad. La entidad sigue fomentando la investigación contra la leucemia infantil, que en la última década ha registrado unas cuotas de curación del 80%.

Así, la soleada sesión vespertina ha acompañado a una multitud de corredores. Por las céntricas calles de la ciudad, los alumnos de infantil, primaria y secundaria han conformado hilera interminable de gente.

Para incentivar la recaudación, también han colaborado clubes como Deportivo Alavés, Athletic de Bilbao, Mirandés, Casco Viejo, Lantarón, Club de Tenis Miranda, CB Cronos y Adriana Nanclares, a título personal, donando material deportivo para sortear.

Entre cánticos y risas, los más pequeños han completado las dos manzanas programadas dentro del recorrido, muchos de ellos de la mano de sus padres; familiares y profesores. La vuelta al cole ha transcurrido sin ningún tipo de incidente.

El evento ha finalizado en el patio del centro escolar, con los dos protagonistas saludando a la marea naranja, micro en mano, y con los más peques disfrutando.

