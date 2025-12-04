El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tercer magistrado llegó a la ciudad como refuerzo para sacar adelante el ingente volumen de casos. Avelino Gómez

Miranda pierde un juez y los juzgados acumulan un año de retraso con los trámites

La comunidad judicial de la ciudad alerta de que la situación «va a estar muy mal» y el sindicato STAJ centra el foco en la falta de funcionarios

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

Reza el proverbio que «la justicia tarda pero llega», haciendo una invitación a la paciencia de los ciudadanos. De ser así, los mirandeses deberán abrazar ... el consejo con resignación porque los juzgados mirandeses arrastran en torno a un año de retraso en la tramitación de los distintos procesos judiciales, una tesitura derivada de la falta de personal que, además, podría verse agravada próximamente por la pérdida del juez adjunto que venía prestando su apoyo durante los últimos meses en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  10. 10 La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda pierde un juez y los juzgados acumulan un año de retraso con los trámites

Miranda pierde un juez y los juzgados acumulan un año de retraso con los trámites