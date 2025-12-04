Miranda pierde un juez y los juzgados acumulan un año de retraso con los trámites

Reza el proverbio que «la justicia tarda pero llega», haciendo una invitación a la paciencia de los ciudadanos. De ser así, los mirandeses deberán abrazar ... el consejo con resignación porque los juzgados mirandeses arrastran en torno a un año de retraso en la tramitación de los distintos procesos judiciales, una tesitura derivada de la falta de personal que, además, podría verse agravada próximamente por la pérdida del juez adjunto que venía prestando su apoyo durante los últimos meses en la ciudad.

Y es que, aunque el partido judicial de Miranda tiene asignadas dos plazas de juez para sus dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, un tercer magistrado ha venido desarrollando una labor de refuerzo como adjunto a lo largo del último año y, a partir de enero, dejará la ciudad para ocupar su plaza fija en otro tribunal.

«El juez adjunto se va para ocupar su plaza y la jueza que estaba en la ciudad como interina también se traslada porque otro magistrado viene a ocupar la plaza que estaba supliendo. Se van dos jueces que trabajaban muy rápido y volvemos a contar con dos jueces en la ciudad. Se va a notar mucho porque también importa el ritmo de trabajo. Estábamos medianamente mal y ahora la situación va a pasar a estar muy mal», advierten varias fuentes de la comunidad judicial mirandesa.

La premonición de los profesionales jurídicos también es avalada por el STAJ(Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), que va más allá de la salida del tercer magistrado y prefiere poner el foco en la falta de personal funcionario en Miranda.

«Los Juzgados 1 y 2 de Miranda, ahora oficialmente llamados Servicio Común de Tramitación de Tribunal de Instrucción y Oficina General de Registro Civil, acumulan un año de retraso en sus tramitaciones, más o menos. Encima, ahora, serán dos jueces con el mismo volumen de casos. Pero da igual que pongan más o menos jueces en una ciudad mientras no haya gente que saque adelante los procesos, el trabajo previo. Faltan funcionarios y la plantilla está muy descompensada», explican.

Según detallan, la plantilla total asignada a los juzgados de nuestra ciudad consta de un letrado director, un letrado encargado del servicio de tramitación, nueve tramitadores, cuatro gestores y cuatro auxilios judiciales; además de otro gestor y otro auxilio para el área civil. A día de hoy, están en activo ocho tramitadores, cuatro gestores y tres auxilios entre ambos tribunales y está prevista la llegada de otra tramitadora judicial próximamente, con lo que faltarían tres perfiles(un gestor, un tramitador y un auxilio) para completar la nómina de profesionales contemplada para Miranda.

«No es que falten muchos profesionales, es que la plantilla está descompensada. En el primer juzgado, más o menos, están bien; pero en el que era el número 2 sólo hay dos personas trabajando, un gestor y un tramitador judicial, en la planta de civil. Esto es poquísimo para el trabajo que tienen, están fatal», esgrimen.

Otras demandas

El listado de peticiones del sector jurídico mirandés no se limita a la escasez de personal, sino que también hace mención al estado de las instalaciones.

«Han estado año y medio de obras para mejorar la eficiencia energética de los juzgados. Han invertido un millón de eurospero lo que no funcionan son los baños, y desde hace mucho tiempo. Los trabajadores tiran de la cisterna y el agua no para de correr, con lo que tienen que cortar el agua. La gente prefiere bajar al bar más cercano para hacer sus necesidades», exponen.

En esta línea, la plantilla también recuerda que, «aunque la gerencia lo sabe desde hace años, es un juzgado sin ascensor, cuando vienen personas con discapacidad, tenemos que atenderles en la calle. Esto es un tema sabido pero siempre se escudan en que no hay presupuesto».