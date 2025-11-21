Miranda permanecerá atenta a la evolución de los ríos por el efecto del deshielo

Miranda no tenía que activar este viernes sus máquinas quitanieves ni esparcir sal por la ciudad. Aunque la primera alerta de frío y nieve de ... la temporada decretada por la Junta y la Delegación del Gobierno en Castilla y León incluía a Miranda, los copos de nieve caídos no causaron problemas en la calle y tampoco las bajas temperaturas. Los servicios de emergencias no tuvieron que realizar ninguna salida en la madrugada del viernes ni a lo largo de todo el día debido a incidencias meteorológicas.

Pero aunque haya pasado 'lo peor' de la fase de alerta, en Miranda el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, apuntaba que ahora toca estar pendiente de los caudales de los ríos, ya que el deshielo que se pueda producir en las próximas jornadas en los montes y en las zonas donde se han estado acumulando cantidades importantes de nieve, acabará llegando a la ciudad en forma de agua en los cauces. Así que el personal municipal estará atento a diario a las previsiones que a través del SAIH avance la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Si bien, aseguró que es algo que se hace de manera rutinaria cada mañana desde el 1 de noviembre.

De momento, este viernes por la tarde, el Ebro a su paso por Miranda llevaba 11,5 metros cúbicos por segundo, con una altura de 88 centímetros, aunque la tendencia era al alza. Cifras por debajo de la máxima registrada hasta la fecha en el mes actual, que era de 18,58 metros cúbicos y 91 centímetros de alto.

La situación también era más que tranquila en el Zadorra, con 10,6 metros cúbicos por segundo a media tarde del viernes y un nivel de medio metro. El máximo del mes estaba en los 7,12 metros cúbicos por segundos del día 8. Esa misma estación de medición situada en la zona de Arce, reflejaba que en las últimas 24 horas en la ciudad se habían recogido 11,6 litros de agua por metro cuadrado. A 15,2 se llegó el día 8.

En el caso del Bayas, el caudal era de 4,36 metros cúbicos por segundo y la altura del agua estaba en ese cauce en 57 centímetros.