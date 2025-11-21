El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nieve apareció de manera intermitente durante toda la mañana. E. C.

Miranda permanecerá atenta a la evolución de los ríos por el efecto del deshielo

El volumen de nieve caída en la ciudad y las temperaturas no hacían necesario esparcir sal ni sacar las quitanieves

Cristina Ortiz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Miranda no tenía que activar este viernes sus máquinas quitanieves ni esparcir sal por la ciudad. Aunque la primera alerta de frío y nieve de ... la temporada decretada por la Junta y la Delegación del Gobierno en Castilla y León incluía a Miranda, los copos de nieve caídos no causaron problemas en la calle y tampoco las bajas temperaturas. Los servicios de emergencias no tuvieron que realizar ninguna salida en la madrugada del viernes ni a lo largo de todo el día debido a incidencias meteorológicas.

