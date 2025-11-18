Miranda mejora el Camino de Carrancha
Se trabaja en arreglar el firme de tierra y en marcas las cunetas
Cristina Ortiz
Martes, 18 de noviembre 2025, 17:33
Para evitar que los socavones y los desniveles siguieran aumentando y deteriorando el firme, la Concejalía de Obras ha decidido intervenir para mejorar el Camino ... de Carrancha, un lugar muy transitado por paseantes y ciclistas.
Unos trabajos de mantenimiento que en la jornada de este martes llevaba a cabo la empresa Hormigones Rioja, a quien se había contratado para echar una capa de tierra denominada como 'todo en uno' de cara a reparar los baches que se llenan de agua en épocas de lluvia, dejar todo el recorrido nivelado y aprovechar para marcar las cunetas, ahora difuminadas por el deterioro del recorrido.
Se trata de una pequeña actuación pero importante para el concejal del área, Adrián San Emeterio, por el elevado uso que hacen los ciudadanos de ese camino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión