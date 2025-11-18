Miranda mejora el Camino de Carrancha

Para evitar que los socavones y los desniveles siguieran aumentando y deteriorando el firme, la Concejalía de Obras ha decidido intervenir para mejorar el Camino ... de Carrancha, un lugar muy transitado por paseantes y ciclistas.

Unos trabajos de mantenimiento que en la jornada de este martes llevaba a cabo la empresa Hormigones Rioja, a quien se había contratado para echar una capa de tierra denominada como 'todo en uno' de cara a reparar los baches que se llenan de agua en épocas de lluvia, dejar todo el recorrido nivelado y aprovechar para marcar las cunetas, ahora difuminadas por el deterioro del recorrido.

Se trata de una pequeña actuación pero importante para el concejal del área, Adrián San Emeterio, por el elevado uso que hacen los ciudadanos de ese camino.