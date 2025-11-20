Miranda invierte 25.000 euros en acondicionar el camino de Herrera

Sin móvil, ni televisión ni contacto con el mundo exterior, los camaldulenses han decidido alejarse de todo lo material para vivir simplemente dedicados a la ... oración y meditación. Pasan la mayor parte de la jornada en sus celdas, un aislamiento voluntario que en el caso de los que viven en Herrera también era ya forzado, porque el acceso al monasterio estaba casi impracticable.

Aunque solo un reducido número de monjes sale de las instalaciones para hacer compras o recados de forma puntual, tienen una hospedería que atrae a decenas de personas que necesitan un periodo de retiro, un descanso que nada tiene que ver con la idea típica de unas vacaciones, ya que durante la estancia hay que seguir una rutina similar a la de los camaldulenses.

Hace un par de años, un problema de salud de un hombre que se alojaba en el monasterio puso en evidencia el pésimo estado del camino que conduce al lugar, ya que la ambulancia no pudo llegar y fue necesario transportarlo por medios propios hasta la carretera más próxima.

Esa emergencia que pudo acabar en tragedia, sumada a las quejas ciudadanas y del PP, algunas de las que llegaron incluso al Defensor del Pueblo, hicieron que el Ayuntamiento moviera ficha para buscar una solución. La administración local ha destinado 25.000 euros a arreglar más de 2,7 kilómetros de trazado, el que conduce desde la puerta del monasterio hasta la antigua carretera de Haro, donde ya no tiene competencias al ser limite fronterizo con La Rioja.

Los trabajos han consistido en escarificar el terreno para darle caída al agua hacia las cunetas, ya que «cuando llovía mucho, el propio agua que discurría por el camino lo erosionaba», explica Guillermo Ubieto. También se ha empleado zahorra para compactar el suelo, de forma que se ha respetado el entorno natural pero ha quedado una superficie lisa. «Antes no podían acceder ni los todoterrenos y ahora se puede llegar con un turismo común», destaca el concejal de Servicios.

Aún así, la idea es que salvo emergencia, no se transite por la zona en vehículo motorizado ya que es un paraje que utilizan muchos mirandeses como zona de recreo ya sea caminando o en bicicleta. El problema es que en los últimos tiempos, estaba tan deteriorado que representaba hasta un problema de seguridad por el riesgo de sufrir caídas o lesiones y no poder ser evacuado de forma rápida.

El arreglo del camino de Herrera es un paso importante para poner en valor un monasterio que ha tenido diferentes ocupantes a lo largo de su historia y que desde hace tiempo usa una comunidad poco común en el país como los camaldulenses. Pero los monjes quieren ir un paso más allá y también han solicitado ayuda para reparar la espadaña y hasta han lanzado un crowfunding o campaña de micromecenazgo por internet. Necesitan reunir 39.000 euros para las obras que quieren acometer en el interior del recinto y por ahora han recaudado un 25% del presupuesto.