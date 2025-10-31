Miranda homenajea a las víctimas del franquismo

El 31 de octubre es la jornada en la que se recuerda a las víctimas del franquismo y Miranda tiene en agenda esa fecha para ... poner el punto y final a las Jornadas de Memoria Histórica.

Este año se ha cumplido su décima edición y la ofrenda floral y la lectura del manifiesto han sido los actos, tradicionales ya, con los que se ha recordado a las víctimas.

La concejala de Memoria Histórica, Begoña González, apuntó que con el homenaje al que le habría gustado «que acudiera más gente», se pretendía «devolverles su dignidad» y que «debemos tener un compromiso absoluto con las políticas de memoria para que nunca jamás esta lucha vuelva a quedar ahogada en el mar del interesado olvido».

Incidió en que la sociedad tiene una deuda con las víctimas que dieron sus vidas «por defender la libertad, la democracia y la justicia social».

Como concejala indicó que el Ayuntamiento mirandés está comprometido con la memoria histórica y que «es necesario trabajarla no como algo que representa la victoria o la derrota, sino teniendo en cuenta el sufrimiento d la guerra. Es importante recuperar y reparar la memoria de los represaliados».

En el homenaje participó en representación de las Juventudes Socialistas, Daniel Barrera, que los más jóvenes querían tener presentes a las víctimas, con «respeto y compromiso» porque indicó que recordar «no es sólo mirar al pasado, es reafirmar lo que defendemos hoy, la libertad, las justicia y la igualdad».

Por eso es por lo que puso el acento en que «la juventud no puede ni debe olvidar. No podemos permitir que se borre lo que pasó ni que se relativice el dolor de quienes fueron perseguidos, fusilados o silenciados por defender un mundo más justo», y apuntó también que la memoria «no es mirar al pasado con nostalgia, sino al futuro con responsabilidad».

El homenaje fue el punto y final a la X Jornadas de Memoria Histórica que para la edil han «sido muy positivas. Son necesarias y seguiremos organizándolas en el futuro».