El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Centro de Bienestar Animal. Avelino Gómez

Miranda estrena una aplicación para agilizar la adopción de animales

Los interesados pueden consultar una ficha de de cada perro y gato del Cemba y así elegir más fácil a su nueva mascota

Raúl Canales

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Simba, Tigre, Dante o Lisa son algunos de los animales de compañía que esperan encontrar una familia. Sin saberlo, pero todos han posado con su ... mejor cara para la foto que acompaña su ficha en la nueva aplicación puesta en marcha por el Ayuntamiento con el objetivo de facilitar la adopción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  5. 5

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  6. 6 El Txorierri recupera la normalidad tras dos horas colapsado por un accidente entre 8 vehículos
  7. 7

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  8. 8

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    Euskadi iniciará la construcción de 1.700 alquileres protegidos el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda estrena una aplicación para agilizar la adopción de animales

Miranda estrena una aplicación para agilizar la adopción de animales