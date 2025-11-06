Miranda estrena una aplicación para agilizar la adopción de animales

Simba, Tigre, Dante o Lisa son algunos de los animales de compañía que esperan encontrar una familia. Sin saberlo, pero todos han posado con su ... mejor cara para la foto que acompaña su ficha en la nueva aplicación puesta en marcha por el Ayuntamiento con el objetivo de facilitar la adopción.

Los usuarios pueden ver las características de cada mascota desde su móvil. Cuando eligen al animal que les gustaría llevarse a casa y dan al botón para confirmar, automáticamente les llega un mensaje a los responsables del centro de bienestar animal que contactan con los interesados. En la entrevista personal con el posible adoptante se ve si finalmente es la mejor opción o hay otros animales que se adapten mejor a sus características, para que la elección no sea solo por criterios estéticos sino porque realmente el perro o gato escogido sea el que mejor se ajusta a lo que demanda su nuevo dueño. En este sentido el Cemba siempre ha tenido claro que no todos los animales son para todos los dueños y que hay que tratar de buscar una pareja que pueda acoplarse para que las adopciones sean duraderas y ambas partes las puedan disfrutar. Por eso se valoran aspectos como el carácter de la mascota y de l dueño.

En la ficha que figura en la aplicación se ofrecen detalles como la edad, la raza o la fecha de ingreso de cada ejemplar en el centro acompañada de un buen número de fotos que también permiten hacerse una idea del tamaño Sin embargo, son sus cuidadores los que conocen a fondo el comportamiento y la personalidad de cada perro y gato porque pasan muchas horas al día con ellos.

La concejala María Cueva celebra que la aplicación, que no tendrá coste para las arcas municipales ya que su puesta en marcha está incluida dentro del contrato de gestión del Cemba. La responsable de la cartera de Medio Ambiente no tiene dudas al calificar como «muy positivo» el cambio en la empresa que presta el servicio ya que la nueva adjudicataria ha mejorado mucho el funcionamiento y lleva un control más estricto sobre lo que hace el centro.

Además, destaca que desde que han asumido el trabajo «han mostrado una total disposición a colaborar con otros departamentos a los que les atañe también el bienestar animal como son Policía Local o Servicios Sociales». A eso se suma el buen desempeño de los cuatro trabajadores que hay en las instalaciones del polígono de Las Californias, , la transparencia en la gestión y la disponibilidad traer gente de la empresa de otras localidades para que impartan formación medioambiental. También han aportado veterinarias adicionales para las campañas de esterilización de las colonias felinas. «Estamos llegando a más cosas», reconoce Cueva, quien también realza la figura de los voluntarios, el grupo de personas que se ha formado para ayudar en las tareas del centro y sobre todo para pasar tiempo con los animales, facilitando su socialización, lo que ayuda a tener más datos sobre su carácter y a que tengan menos problemas para adaptarse a su nuevo hogar cuando sean adoptados.