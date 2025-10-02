Miranda estrena en Anduva las dos pistas de pádel y prevé destinar 55.000 euros a otras dos

Anduva amplía sus instalaciones con dos de las cuatro pistas de pádel proyectadas para el polideportivo. El complejo ya está listo, a falta de la ... recepción formal de la obra por parte del Ayuntamiento. Un trámite administrativo que espera con impaciencia el concejal de Deportes, Aitor García, que tenía en la incorporación de este tipo de recinto a las instalaciones municipales uno de los objetivos de su Concejalía. «En cuanto verifiquemos que todo está bien, se van a abrir».

De hecho, es un tema en el que seguirá trabajando, ya que el proyecto inicial estaba pensado para habilitar cuatro pistas. Para ejecutarlo al completo tiene previsto reservar una partida de 55.000 euros en la partida que le corresponda a su departamento en el presupuesto municipal de 2026. Los 141.000 reservados para este año han alcanzado para toda la solera y dos recintos (la obra se adjudicó por 136.539 euros a la firma murciana Equidesa), por lo que la inversión requerida de cara a 2026 se prevé bastante menor, ya que sólo hay que adquirir las pistas, no hay que hacer obra civil para acondicionar la superficie.

Mucho mayor es la estimación económica que maneja el departamento de cara a poder cubrir esas canchas de juego. Se calcula que puede suponer una inversión de unos 350.000 euros. Cuantía elevada para el presupuesto de Deportes en un ejercicio, pero que a García le gustaría poder asumir, aunque fuera con una partida plurianual, convencido de la mayor utilidad y versatilidad de un recinto cubierto de cara a jugar todo el año. «Si fuera posible, me gustaría hacer esta legislatura, pero soy consciente de que se trata de una inversión bastante grande. Lo ideal, como se hizo con las de tenis, es que se puedan cubrir», valoró el responsable del área.

En principio, en los próximos días está previsto que se incluyan entre las opciones de reserva para el polideportivo las dos ya realizadas, equiparando los precios a los establecidos en la ordenanza para las pistas de tenis. Es decir, 3 euros la hora para socios y 6,50 para los que no lo sean; o bonos de 10 horas por 24 y 60, respectivamente.

El trámite se va a poder hacer en la taquilla física y en la máquina instalada en el polideportivo. Aún no está habilitada la aplicación contratada por Deportes para la reserva de pistas. Está aún pendiente dar de alta en el sistema a todos los socios del polideportivo. «Este verano sí que se han podido adquirir a través de Internet entradas directas para la piscina; pero como comprador anónimo, no con nombre y apellido, porque falta esa gestión de todos los carnets en la web», detalló.

Lo que ha descartado es impulsar el plan de control de accesos, unido a un carnet de instalaciones deportivas para clubes, de cara a tener un registro exhaustivo del volumen de usuarios que acuden al polideportivo y contar con una información que ayude a tomar decisiones de cara a implementar mejoras y también a evitar la entrada de gente sin carnet o abono.

Horario en la climatizada

Por otro lado, García confía en cerrar el capítulo del horario de la piscina climatizada que, desde mediados de septiembre, ya no cierra media hora en ninguno de los turnos de los socorristas de la instalación. En este momento, el servicio se realiza con una de las profesionales fijas del Consistorio y dos personas más contratadas con Instinto Deportivo, la empresa que se encarga de facilitar los profesionales para las piscinas de verano.