Las pistas están prácticamente listas para que se pueda empezar a jugar. Avelino Gómez

Miranda estrena en Anduva las dos pistas de pádel y prevé destinar 55.000 euros a otras dos

Deportes tratará de completar la obra de cara a 2027 con una cubierta cuya inversión puede rondar los 350.000

Cristina Ortiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:07

Anduva amplía sus instalaciones con dos de las cuatro pistas de pádel proyectadas para el polideportivo. El complejo ya está listo, a falta de la ... recepción formal de la obra por parte del Ayuntamiento. Un trámite administrativo que espera con impaciencia el concejal de Deportes, Aitor García, que tenía en la incorporación de este tipo de recinto a las instalaciones municipales uno de los objetivos de su Concejalía. «En cuanto verifiquemos que todo está bien, se van a abrir».

