Miranda Este cubre su vacante y se completan las plantillas médicas de los dos ambulatorios de la ciudad

Varios años después de que las demandas de un ambulatorio, en materia de personal, se extendieran al otro, y viceversa, con numerosas vacantes en las ... diferentes especialidades médicas; ambas plantillas profesionales están de enhorabuena, así como también lo están los habitantes de la ciudad, puesto que próximamente se va a completar la nómina de facultativos de ambos centros.

Yes que, según ha podido confirmar ELCORREO, el Centro de Salud Miranda Este, sito en el número 11 de la calle Ciudad de Vierzón, va a cubrir su única plaza vacante con la llegada de primer día de diciembre. El ambulatorio 'nuevo' cuenta con una plantilla asignada de trece médicos de Atención Primaria y dos especialistas de Pediatría. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, han sido doce los facultativos que han sacado adelantar la carga de trabajo en el nivel más básico de atención médica, que incluye servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento de afecciones comunes.

En esta línea, el perfil a incorporar será un médico de familia al uso para el centro, ya que este mismo año también se ha cubierto la vacante del facultativo encargado de atender las necesidades de comarca mirandés.. Ya se ve la luz al final del túnel, ya que con esta próxima contratación se pondrá fin a una vieja problemática del Miranda Este, un ambulatorio que en el primer trimestre de 2022 llegó a sumar seis plazas desocupadas de las trece contempladas para médicos de familia en su relación de puestos de trabajo.

Entonces, el ambulatorio «se venía abajo», tal y como confirmaban los propios sanitarios; pero ahora el contexto ha cambiado radicalmente y, si no hay sorpresas de última hora, la última vacante encontrará cobertura en las próximas semanas.

Esta grata noticia se une a la buena situación que atraviesa su homónimo del número 20 de Condado de Treviño. El Centro de Salud Miranda Oeste dispone de su plantilla al completo desde meses atrás, así lo confirman fuentes de la propia instalación.

De esta manera, el popularmente conocido como ambulatorio 'viejo' dispone de una docena de médicos de Atención Primaria o de familia, tres pediatras, trece profesionales de la enfermería, una trabajadora social, dos auxiliares de enfermería, seis auxiliares administrativos, dos celadores y un matrón.

Cabe recordar que, en verano del pasado ejercicio, el Centro de Salud Miranda Oeste completó su nómina de pediatras después de varios meses con los dos especialistas desdoblándose para sacar adelante el servicio en el ambulatorio mirandés con ayuda de la plantilla del Miranda Este, e incluso cubriéndolo con un único pediatra con consulta doblando turno mañana y tarde durante varias semanas a principios de año. El servicio de Pediatría encontró cobertura con la llegada de una tercera facultativa gracias a un proceso de estabilización de personal.

Satisfacción

La noticia de la llegada del nuevo facultativo se celebra en todos los estratos de la sociedad mirandesa, más aún en semanas invernales marcadas por la proliferación de catarros y gripes. También es el caso de la federación de Sanidad de CCOO.

«Nos han comunicado que, a partir del 1 de diciembre, todas las vacantes van a estar cubiertas y es una magnífica noticia para la ciudadanía y los profesionales de Miranda», explican. Asimismo, añaden que «se estaba soportando una carga bastante importante, tanto para los profesionales como para los usuarios, que no teníamos citas disponibles. Seguiremos pendientes del asunto para que esto se cumpla y haya continuidad en la plantilla».

Este avance llega un mes después de que el sindicato pusiera sobre la mesa la falta de cobertura de tres de las plazas de médico en el Miranda Este, un vacío que provocaba que los pacientes recibieran sus citaciones con más de 10 días de espera. Ahora, Miranda dispondrá de sus dos ambulatorios con las plantillas médicas completas.