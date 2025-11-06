Miranda contrata un plan de actuación ante emergencias por incendios forestales El documento irá acompañado de una guía de respuesta municipal para identificar situaciones de riesgo en el marco urbano-forestal

El Ayuntamiento de Miranda, través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha contratado, por un importe de 5.808 euros, un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales así como la guía de respuesta ante este tipo de acontecimientos.

La finalidad del documento no es otra que hacer frente a las situaciones de riesgo por incendios forestales que se puedan presentar en el ámbito territorial. Así las cosas, se busca establecer el marco organizativo general para «dar una primera respuesta a las emergencias derivadas de los riesgos generados por los incendios forestales», pero también «proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar o, al menos, reducir los daños que puedan producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los medios y recursos locales disponibles integrados en la organización del Plan INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León».

En otro orden de funciones, con el plan se pretende «coordinar todos los servicios, medios y recursos de las entidades públicas y privadas existentes en su demarcación», así como, a su vez, resulta imprescindible tener prevista la integración con la guía de Protección Civil anteriormente citada.

«El Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales deberá incluir la catalogación de los recursos disponibles para la puesta en práctica de las actividades previstas. Se han de reflejar los medios propios del Ayuntamiento y aquellos de otras entidades que mediante convenio o cualquier otra fórmula establecida puedan ser incorporados directamente en caso de su activación», señalan desde el ente municipal.

Asimismo, la guía de respuesta ante los incendios consiste en una recopilación de datos básicos de carácter operativo. Identifica situaciones de interfaz urbano-forestal y elementos vulnerables, infraestructuras de apoyo para la extinción, catálogo de medios y directorio telefónico.

«El Ayuntamiento de Miranda continúa dando pasos firmes en la actualización y mejora de nuestros protocolos de protección civil. En cumplimiento del Decreto 6/2025 hemos puesto en marcha la elaboración del nuevo Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales y su guía operativa correspondiente. Se trata de un documento para reforzar la seguridad de nuestros vecinos y dotar a la ciudad de herramientas eficaces ante posibles situaciones de riesgo», argumenta Pablo Gómez, titular de Seguridad Ciudadana.

Al estar la ciudad incluida en el Anexo III del Plan INFOCAL, añade que «disponer de este plan no sólo es necesario, sino una responsabilidad que asumimos. Este proyecto permitirá coordinar de manera más eficiente los recursos municipales, asegurando una respuesta rápida, ordenada y eficaz ante emergencias».

Como cierre, Gómez sostiene que, con esta iniciativa, «reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención y la protección de nuestro entorno natural».

La contratación del plan de actuación municipal ante incendios forestales llega días después de que la Junta de Castilla y León anunciase el protocolo de actuación conjunta entre los Bomberos de Miranda y La Rioja, y cuando ya se vislumbra también el plan cooperativo con el Gobierno Vasco.

