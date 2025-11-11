El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva máquina realizaba una demostración de limpieza en un tramo de acera de Ramón y Cajal. Avelino Gómez

Miranda comprará una máquina última generación para limpiar las aceras

La empresa asumirá los más de 230.000 euros que cuesta y el Ayuntamiento lo irá pagando a plazos

Raúl Canales

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:44

Como en los viejos anuncios televisivos de detergentes, Miranda ha recurrido esta mañana de martes al antes y después para probar in situ la eficacia ... de una nueva máquina para limpiar las aceras. La decapadora con reaspiración ha pasado la prueba. Y eso que no lo tenía fácil ya que se le ha encomendado la esquina de la calle Ramón y Cajal con Juan Ramón Jiménez, uno de los puntos más conflictivos. En la primera pasada, el resultado ya era evidente. Gracias al agua caliente a presión es capaz de limpiar en profundidad las zonas pavimentadas más porosas.

