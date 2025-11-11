Miranda comprará una máquina última generación para limpiar las aceras

Como en los viejos anuncios televisivos de detergentes, Miranda ha recurrido esta mañana de martes al antes y después para probar in situ la eficacia ... de una nueva máquina para limpiar las aceras. La decapadora con reaspiración ha pasado la prueba. Y eso que no lo tenía fácil ya que se le ha encomendado la esquina de la calle Ramón y Cajal con Juan Ramón Jiménez, uno de los puntos más conflictivos. En la primera pasada, el resultado ya era evidente. Gracias al agua caliente a presión es capaz de limpiar en profundidad las zonas pavimentadas más porosas.

El color de la acera tras su paso, en contraste con los lugares por los que no había pasado, evidenciaba a simple vista que supone una mejora sustancial respecto al servicio actual. Eso sí, tampoco hace milagros. Con los regueros que habían dejado algunos locales de comida al sacar la basura tuvo que detenerse más tiempo y utilizar productos adicionales. «No hay campaña más eficaz que la concienciación» aseguraba María Cueva, una frase que ha convertido en el lema central de su gestión desde que asumió la Concejalía de Medio Ambiente.

La edil es consciente de que la limpieza viaria es una de las asignaturas pendientes de la ciudad y no escatima esfuerzos en intentar poner soluciones, aunque con el contrato firmado por sus antecesores tiene un margen de actuación limitado. De hecho, para adquirir la nueva máquina tendrá que pedir a la empresa que presta el servicio que asuma la compra y el Ayuntamiento devuelva el dinero a plazos. Eso obliga a realizar modificaciones en el contrato, trámite engorroso y que Cueva quiere aprovechar para incluir también la contratación de una persona más, si la ley lo permite, para utilizar la nueva maquinaria el mayor tiempo posible.

La prueba piloto ha dejado claro que para cada calle se necesita un día casi completo y con la plantilla actual se puede destinar apenas una jornada a la semana a esta tarea. El objetivo de Cueva es realizar una campaña intensiva, «por lo que tendremos que detraer gente de otras funciones y priorizar».

Aún así, la ciudad no dispondrá de la decapadora de agua caliente de forma inmediata. Primero tiene que cumplir con la burocracia administrativa, y una vez aprobada la operación, la empresa tarda entre tres y seis meses en entregarla. El precio de salida es de 230.000 euros, pero a esa cifra hay que sumarle luego los complementos. Por ejemplo, el coste se encarece si se añaden también las pistolas para eliminar los chicles o un extra para acceder a los puntos más difíciles como puede ser las partes bajas de los bancos de la calle.

«Necesitamos mejorar el servicio de limpieza y esta maquinaria nos lo permitirá», remarca Cueva, que tratará de agilizar al máximo los plazos. Una vez en poder municipal, «la primera limpieza de cada calle costará más tiempo porque hay que hacer lo que no se ha hecho en muchos años, pero las siguientes ya serán de mantenimiento y más rápidas».

Con la maquinaria actual, es casi imposible dejar las aceras en buen estado ya que solo se dispone de una pequeña máquina y baldeadoras que no utilizan la tecnología de última generación como la que se pretende adquirir, por lo que se elimina solo las manchas superficiales pero no entran a fondo en la baldosa.