Miranda en la Champions de las burguer La propuesta de Acero convence al jurado y se proclama subcampeona de Castilla y León

Raúl Canales Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:40

Miranda tendrá representación en la Golden Ibérica, una de las competiciones más famosas dentro del mundo de las hamburguesas. El restaurante Acero ha logrado el segundo puesto de Castilla y León tras enfrentarse en Madrid a los mejores establecimientos del país, un puesto que otorga un billete para participar de la gira que recorrerá 18 ciudades españolas.

Acero podrá traspasar fronteras con 'Black', una hamburguesa de carne de ternera de primera calidad en pan brioche negro y con una combinación de ingredientes entre los que destacan el bacon, queso cheddar fundido y pulled pork desmenuzado, todo ello rematado con una mayonesa de trufa que potencia y equilibra los sabores. La Golden Ibérica recorrerá el próximo año la península con foods trucks y Miranda estará preresentada en la gira.

