El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los responsables del establecimiento celebran la clasificación con su propuesta culinaria. E. C.

Miranda en la Champions de las burguer

La propuesta de Acero convence al jurado y se proclama subcampeona de Castilla y León

Raúl Canales

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Miranda tendrá representación en la Golden Ibérica, una de las competiciones más famosas dentro del mundo de las hamburguesas. El restaurante Acero ha logrado el segundo puesto de Castilla y León tras enfrentarse en Madrid a los mejores establecimientos del país, un puesto que otorga un billete para participar de la gira que recorrerá 18 ciudades españolas.

Acero podrá traspasar fronteras con 'Black', una hamburguesa de carne de ternera de primera calidad en pan brioche negro y con una combinación de ingredientes entre los que destacan el bacon, queso cheddar fundido y pulled pork desmenuzado, todo ello rematado con una mayonesa de trufa que potencia y equilibra los sabores. La Golden Ibérica recorrerá el próximo año la península con foods trucks y Miranda estará preresentada en la gira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  5. 5 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  10. 10 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda en la Champions de las burguer

Miranda en la Champions de las burguer