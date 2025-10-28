El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El terreno lleva décadas sin tener un uso concreto. Avelino Gómez

Miranda busca el apoyo de la Junta para un parking de 4.600 metros en Anduva

El terreno del 'patatal' de titularidad municipal daría servicio a los centros educativos, el albergue y el estadio

Cristina Ortiz

Martes, 28 de octubre 2025, 19:43

4.649 metros cuadrados dan para habilitar muchas plazas de aparcamiento, pero asfaltarlos, hacer las canalizaciones y la señalización requiere también una inversión elevada que ... el Ayuntamiento quiere compartir con la Junta de Castilla y León, dado que muchos de los vehículos que aparcarían ahí tendrían como destino centros de la administración regional, tanto el colegio como la guardería y el albergue, además del futuro centro de educación infantil.

