Miranda busca el apoyo de la Junta para un parking de 4.600 metros en Anduva

4.649 metros cuadrados dan para habilitar muchas plazas de aparcamiento, pero asfaltarlos, hacer las canalizaciones y la señalización requiere también una inversión elevada que ... el Ayuntamiento quiere compartir con la Junta de Castilla y León, dado que muchos de los vehículos que aparcarían ahí tendrían como destino centros de la administración regional, tanto el colegio como la guardería y el albergue, además del futuro centro de educación infantil.

Ése es el planteamiento que ha llevado al concejal de Obras, Adrián San Emeterio, a compartir el proyecto con responsables de la comunidad autónoma buscando su participación en la financiación de esa nueva infraestructura que se crearía sobre una parcela de titularidad municipal que carece de un uso concreto desde hace décadas.

De no contar con ese respaldo económico, el Consistorio tiene claro que no podría actuar sobre el total del solar y se limitaría a desarrollar un anteproyecto que ya tiene redactado para acondicionar la parte del terreno más próxima a la acera. Por eso, antes de avanzar en la tramitación de una reforma que sumaría sólo unas pocas plazas de aparcamiento, se ha optado por consultar con la Junta.

«La parcela es nuestra, pero los servicios de la zona son regionales, por eso trasladamos la posibilidad de que costeen la inversión o la paguemos de manera conjunta», explicó el responsable de Obras; que planteaba la posibilidad de que la actuación permitiera hacer además un acceso directo al Fernán González, reservar plazas para autobuses y también para trabajadores de esa instalación de Juventud.

De todos modos, no es la primera vez que se pone el foco en ese terreno para habilitarlo como estacionamiento gratuito para vehículos. Hace unos meses, el PP de Miranda ya presentó un diseño de parking cubierto con 170 plazas. Una obra para la que animaban a buscar el apoyo de Somacyl, la sociedad pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta, incorporando para ello una cubierta con placas solares fotovoltaicas. Un argumento medioambiental necesario para que esa entidad regional invierta en la infraestructura.

«Están abiertos a colaborar y a estudiar todas las posibilidades», aseguró el portavoz popular, Sergio Montoya, que le habían trasladado desde Somacyl. De ahí que se muestre satisfecho con el hecho de que el equipo de Gobierno haya recogido el guante y apueste por buscar el apoyo de la Junta de cara a crear una infraestructura que consideran más que necesaria en la ciudad en general y en la zona en particular.

«En ese punto hay un problema muy grande aparcamiento y es un sitio estratégico», defendió el concejal del PP, convencido de que es «una buena propuesta para mejorar la ciudad», aunque lamentaba que cuando se hacen, pese a haber salido del PP, no se reconozca como tal.

De momento, lo que es seguro que se va a hacer el próximo año es la ampliación del parking de Antonio Cabezón, junto a la Comisaría, que cuenta con 270. La idea es completar el asfaltado de lo que queda de parcela, habilitando también un nuevo acceso por la calle Rioja. «Teníamos un borrador hecho que vamos a modificar para dibujar un recinto acondicionado para autocaravanas, más diferenciado del resto», explicó San Emeterio.

Por otro lado, se están revisando distintas calles para ver en cuáles es posible sustituir aparcamientos en línea por otros en batería inversa, ya que es un modelo que duplica el número de coches que se puede estacionar.

Son algunas de las propuestas que el responsable de Obras ponía sobre la mesa en respuesta a las críticas vertidas en el pleno por el PP sobre la falta de aparcamiento en la ciudad. Situación a la que respondía defendiendo que en los últimos 6 años se han ganado 512 plazas. Además de las situadas junto a Policía Nacional, enumeraba las 142 del parking junto al Pabellón del Ebro y otro centenar entre las dibujadas en varias calles (Logroño, Vitoria, Ciudad de Vierzon, Juan Ramón Jiménez, Antonio Cabezón y Francia). A todas ellas habría que sumar las 120 de Eras de San Juan.