Los mejores jugando al mus

Se medirán a los mejores y eso, más que una presión es un aliciente, para Vicente y David Izquierdo, padre e hijo, que llevan 25 ... años jugando juntos al mus y que este jueves se estrenan por primera vez en un torneo estatal, el XIV Máster Nacional de Mus, que se disputa entre Marbella y Estepona hasta el domingo, organizado por la asociación española de ese juego, Asesmuses.

Son una de las 320 parejas que se van a dar cita en un evento con las cartas como protagonistas, una plaza nada sencilla de conseguir y que, en su caso, lograron en agosto, al proclamarse campeones del certamen de La Rioja. Fue en Casalarreina donde disputaron una jornada maratoniana de juegos, que arrancaron a las diez de la mañana y, con un parón de una hora para comer, concluyeron a las 5 de la madrugada. Se les alargó más de los previsto, es lo que tiene ganar a todos. No se lo esperaban.

Con EL CORREO ya fueron en su tiempo campeones tanto del torneo de Miranda como del de Álava. De hecho, recordaban que cuando ganaron en Vitoria tuvieron que buscar una furgoneta para traer todos los regalos, aunque el que más disfrutaron fue el viaje a Tenerife que incluía. También llegaron a proclamarse campeones de Euskadi. «Tenemos un currículum muy amplio y hemos estado en muchos eventos», reconocía Vicente. Y es que su fama, fruto evidentemente de unos resultados, les ha permitido ir invitados a muchos campeonatos con plaza 'pillada'.

Pero nunca han llegado tan lejos como ahora. Quizá porque antes jugaban más en los bares, por placer, y participaban en pequeños campeonatos que organizaban establecimientos de hostelería o asociaciones. Un formato que se ha perdido mucho, al igual que el jugar por las tardes en bares de la ciudad. «Después de la pandemia casi ha desaparecido», lamentaban.

Así que se han aficionado a acudir a citas más profesionalizadas, con todos los datos registrados en sistemas informáticos e incluso con jueces que controlan que nadie haga trampas, porque «hay muchos tahures» atraídos por premios suculentos. A ellos les vale con disfrutar y hacerlo lo mejor posible, algo que además de su destreza depende también del factor suerte, de «que te entre carta» y de interiorizar que en todos los sitios, menos en Miranda, se juega con 8 ases, no con cuatro. Dos doses no se retiran de la baraja. «En cada zona se juega de una manera», apuntaron.

De momento, además del máster en Málaga, tienen confirmada su participación en septiembre del año que viene en el Campeonato de España. Dos logros nada fáciles de conseguir y que hay que ganar sobre el tapete, superando a muchas parejas. «Es un orgullo representar a Miranda, porque es muy difícil llegar».