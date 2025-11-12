Mayor presencia policial en los parkings de los supermercados de Miranda por los robos con 'siembra'

Hay muchas ocasiones en las que, sin darnos cuenta ni ser conscientes de ello, bajamos la guardia. Suele suceder en los momentos en los que ... llevamos a cabo las labores más recurrentes del día a día, tales como hacer la compra, echar gasolina o sacar dinero del cajero automático. Pues bien, estas situaciones son las predilectas de los delincuentes que hacen uso del bautizado como robo con 'método de la siembra', el cuál ya hizo su aparición hace meses en múltiples puntos del territorio nacional, como comunicaron las autoridades, y ahora parece haber llegado con fuerza a Miranda.

Según ha podido saber ELCORREO, al menos tres personas han sido víctimas de esta modalidad de delito en las últimas semanas, dos en el aparcamiento del supermercado situado en el número 20 de calle Ronda de Ferrocarril y un tercero en una estación de servicio de la ciudad.

En esta línea, la última de ellas, que también es la única que ha presenciado la pertinente denuncia en la Comisaría dePolicía Nacional, fue sorprendida el pasado viernes 7, poco antes del mediodía, por un joven cuando estaba ubicando las bolsas de la compra en su vehículo. Entonces, tras ser distraída por el varón, que la invitó educadamente a recoger algo que supuestamente se le había caído al suelo, este aprovechó para abrir la puerta del coche y llevarse su bolso sin mediar palabra.

Ya con el botín en las manos, cartera y teléfono móvil incluidos, el ladrón se subió a un Peugeot blanco «tipo ranchera» que le estaba esperando para abandonar rápidamente el parking con un compinche al volante.

«El bolso era un regalo de cumpleaños, pero dinero en efectivo no suelo llevar encima. Al final, es más el mal rato que pasas y el volver a hacer todas las tarjetas. También tenía el móvil y las llaves de casa, con lo que al final es mas el destrozo que me han hecho que lo que se han llevado en cuanto a valor. Te pillan con las bolsas de la compra, dejas el bolso en el coche y te confías», explicaba una de las víctimas.

Y es que, normalmente, el objetivo es utilizar alguna distracción para engañar a sus víctimas, como lanzar algún objeto al suelo (muchas veces son monedas o llaves) o realizar alguna pregunta para llamar la atención del individuo, distraerle y tener el campo libre para poder robarle con éxito y evitando forcejeos. Suelen actuar en dupla, bien con el segundo actuando por la espalda aprovechando el 'gancho' o esperando en el vehículo para abandonar el lugar de manera súbitamente.

Este mismo 'modus operandi' fue sufrido por otra mirandesa semanas atrás, también guardando la compra en el parking del mismo punto de venta. En esta ocasión, los dos ladrones actuaron a pie y, mientras uno la preguntaba por cómo llegar al Hospital Santiago Apóstol, el segundo delincuente actuó por detrás, abriendo la puerta y llevándose sus pertenencias.

Asimismo, según ha tenido constancia este medio, al menos otro robo de 'siembra' más habría tenido lugar en una gasolinera mirandesa aprovechando que el usuario, tras echar el combustible, habría dejado las puertas de su vehículo abiertas.

Refuerzo

Por el momento, desde la Policía Nacional de Miranda se informa de que «se está investigando y no hay resultados a día de hoy» acerca del único robo denunciado. Aún así, se ha intensificado la presencia policial en los centros comerciales y «en otros lugares con aglomeración de personas».

Por todo ello, se recomienda no perder la atención de tus pertenencias y objetos de valor en ningún momento y, en caso de tener que dejarlos en el interior del vehículo, hacerlo en el maletero o dónde no permanezcan a la vista de los ladrones.