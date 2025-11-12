El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 12 de noviembre
Aprovechan los despistes en los estacionamientos. Avelino Gómez

Mayor presencia policial en los parkings de los supermercados de Miranda por los robos con 'siembra'

Los ladrones hacen uso de una distracción previa para sustraer bolsos y otras pertenencias en los aparcamientos de las distintas superficies

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Hay muchas ocasiones en las que, sin darnos cuenta ni ser conscientes de ello, bajamos la guardia. Suele suceder en los momentos en los que ... llevamos a cabo las labores más recurrentes del día a día, tales como hacer la compra, echar gasolina o sacar dinero del cajero automático. Pues bien, estas situaciones son las predilectas de los delincuentes que hacen uso del bautizado como robo con 'método de la siembra', el cuál ya hizo su aparición hace meses en múltiples puntos del territorio nacional, como comunicaron las autoridades, y ahora parece haber llegado con fuerza a Miranda.

Te puede interesar

