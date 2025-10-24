El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diez, con María Sierro, Keren Aragón y la abuela de Martina García. Avelino Gómez

María Sierro gana el certamen de libros y fotos Bookface en Miranda

En la primera edición han participado 53 personas

Cristina Ortiz

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:09

María Sierro ha ganado el primer premio del concurso creativo Bookface organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de las Bibliotecas. En su composición fotográfica y literaria combinó a su madre, modelo por unos instantes, con el libro 'Violeta', de Isabel Allende, que adornó con una serie de rosas blancas que destacaban la portada, conformando una composición agradable y atractiva.

El segundo premio fue para Keren Aragón, que junto a su pareja envió hasta tres creaciones distintas. Eso sí, todas mediatizadas por el cómic, un tipo de lectura que les apasiona y que dejaron ver en su propuesta con el tomo de 'V de Vendetta', en una imagen que complementaron con gorro y guantes.

El tercer premio fue para una joven de 13 años, Martina García y su propuesta con 'Un burka por amor'. En total, se han presentado a esta primera edición un total de 53 personas, de las que una docena son menores de edad. Y todas, con «trabajos muy interesantes», destacó el concejal de Cultural, Carlos Diez, en la entrega de galardones.

