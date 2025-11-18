El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Este año se han recogido más de 300.000 kilos de esta fruta en la comarca próxima a Miranda. Avelino Gómez

La manzana, la reina del otoño en Miranda

Caderechas acerca este domingo a la Plaza de España su variedad de reineta

Raúl Canales

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

La cereza sigue siendo la reina del valle de las Caderechas pero hace tiempo que la manzana también se sienta en el trono casi a su altura. El consumo de este producto, que también cuenta con garantía de calidad, ha crecido en los últimos años, además de por su sabor, por su versatilidad culinaria. La manzana de Caderechas es utilizada en muchos platos, algunos de los cuales podrán probar los mirandeses este domingo en la degustación que se hará en Plaza España.

La climatología ha sido especialmente benévola este año, al no haberse registrado grandes heladas, por lo que «la campaña ha sido uno de las mejores de la historia tanto en calidad como cantidad», aseguran desde la marca de calidad. En total se han recogido más de 300.000 kilogramos, una cifra tan elevada que ha obligado a dejar parte fuera de la certificación.

«Cada vez tiene más tirón y es más valorada» reconocen desde la organización de la feria, convencidos de que el evento del domingo será un éxito para público y productores

